Muzeji u muzeju u TMNT

Program Muzeji u muzeju međumuzejska je suradnja Tehničkog muzeja Nikola Tesla kao domaćina i gostujućih zagrebačkih muzeja stradalih u potresu u ožujku 2020. uz koje nam se ovaj puta priključio i Gradski muzej Karlovac. Program je prvi put održan u lipnju 2020., kada je u njemu ukupno sudjelovalo 9 muzeja.

Na sreću, neki od tad stradalih muzeja u međuvremenu su uspjeli ponovno otvoriti vrata javnosti pa se ovog vikenda, 3. i 4. listopada 2020., nalazimo u nešto manjem broju. U programu će sudjelovati Tehnički muzej Nikola Tesla, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski školski muzej te kao gost podrške programu Gradski muzej Karlovac. Svi zajedno pripremili smo niz kreativnih i zanimljivih radionica za publiku svih uzrasta koja će u njima moći sudjelovati besplatno ovog vikenda, u vremenu od 10 do 13 sati. Doći i ostati može se po želji unutar 3 sata trajanja radionica jer su radionice osmišljene tako da se periodički ponavljaju. Nije potrebna prethodna najava ni rezervacija za sudjelovanje na radionicama. Uratke s radionica sudionici će moći ponijeti sa sobom.

Događaj koji će dodatno začiniti pozitivnu atmosferu programa Muzeji u muzeju ovog vikenda je nastup člana One Love Machine Banda https://www.youtube.com/watch?v=927naghvFpY, robota bubnjara u dvorištu Muzeja, u sklopu programa koji organizira Maker Faire Zagreb 2020., uz financijsku podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu. Vjerujemo da će sve naše posjetitelje, osobito najmlađe oduševiti robot glazbenik kojeg je, od otpadnog materijala, sastavio berlinski umjetnik Nikolai Kugler.

Muzeji u muzeju - program događanja

Tehnički muzej Nikola Tesla

Brum brum (subota, 3.10.2020.) - ljudi su se oduvijek bavili idejom da na što jednostavniji i brži način, uz što manji gubitak energije dođu od točke A do točke B. Brojni izumitelji tijekom povijesti nastojali su konstruirati prijevozno sredstvo koje će se samo pokretati, no automobil kakvog danas poznajemo izumljen je tek krajem 19. stoljeća. Nakon upoznavanja s automobilima iz odjela Prometna sredstva Tehničkog muzeja Nikola Tesla, sudionici radionice sami će izraditi autić s pogonom na zrak. Naravno da će uslijediti i utrka!

U društvu pčela (nedjelja, 4.10.2020.) - u Tehničkom muzeju Nikola Tesla nalazi se Apisarij - staklene košnice sa živim pčelama. Sudionici će moći posjetiti muzejski Apisarij, nakon čega će uslijediti praktični rad. Jednostavnim materijalima i u uvećanom mjerilu sudionici su replicirali osnovnu strukturu košnice koja je istodobno i prekrasni prirodni i savršeni matematički oblik, koji je ne rijetko inspiracija raznim granama ljudske djelatnosti, od tehnike do dizajna, arhitekture itd. U dvorištu muzeja sudionice će imati priliku prisustvovati demonstraciji vrcanja meda te se za kraj osladiti ovim ukusnim i zdravim pčelinjim proizvodom!

Suorganizator radionice U društvu pčela je PIP d.o.o.

Autori i voditelji radionica: Katarina Ivanišin-Kardum, viša kustosica pedagoginja i Marijo Zrna, organizator komunikacije s javnošću i posjeta

Arheološki muzej u Zagrebu

Pišemo i čitamo hijeroglife (subota i nedjelja, 3. i 4. 10. 2020) - jedna je od najpopularnijih radionica Arheološkog muzeja u Zagrebu. Na radionici će sudionici uz pomoć pojednostavljenih hijeroglifa izrađivati knjižne označivače ("bookmarke") na koja ispisuju svoje ime. Ime će dodatno biti ukrašeno kartušom kao što su se pisala faraonska imena u drevnom Egiptu.

Egipatska piramida (subota i nedjelja, 3. i 4. 10. 2020.)- gotovo svi znaju da je drevni Egipat poznat po svojim velikim piramidama. Postoji puno priča o piramidama, njihovom načinu gradnje i čemu su služile. Na ovoj radionici sudionici će izrađivati male kartonske modele piramida i ukrašavati ih po vlastitom nahođenju.

Autorica i voditeljica radionica: Zorica Babić, viša muzejska pedagoginja

Hrvatski povijesni muzej

Blago potonulog broda iz 16. stoljeća (subota, 3.10.2020.) - na radionici će sudionici saznati mnoštvo zanimljivih informacija o svakodnevnom životu ljudi iz kasnorenesansnog doba u Hrvatskoj i Europi te će se upoznati s podvodnom arheologijom i značajnim lokalitetom kod otočića Gnalića, putem potrage za predmetima s morskoga dna i njihovog sastavljanja - poput pravih podvodnih arheologa i istraživača, te edukativnih igara - u obliku Memory kartica te izrade igračaka i ukrasa od predmeta sličnih izronjenima (za koje su i bili namijenjeni), a koje sudionicima potom ostaju za uspomenu!

Priče iz hrvatske povijesti (nedjelja, 4.10.2020.) - na radionici će sudionici imati priliku upoznati se s brojnim sačuvanim mitovima, legendama i pričama o junacima iz hrvatske prošlosti, a u kreativnom dijelu radionice izrađivat će vlastite likovne prikaze i kocke-slagalice, koje će im nakon završetka radionice ostati za uspomenu i igru!

* budući da za cjelovitu igru s kockama-slagalicama treba izraditi ukupno 12 kocki, djeci i najmlađima u njihovoj izradi dobro će doći (osim pomoći voditeljica) pomoć roditelja ili prijatelja - u obliku kreativnog timskog rada!

Autorica i voditeljica radionica: Jelena Hotko, viša muzejska pedagoginja; asistentica i suvoditeljica radionice Priče iz hrvatske povijesti: Mirana Jušić, viša preparatorica

Hrvatski školski muzej

Čarolija quillinga (subota i nedjelja, 3. i 4.10. 2020.) - quilling je tehnika savijanja papira (filigran od papira). Tom tehnikom nastaju različiti papirnati ukrasi, koji spojeni sačinjavaju prava mala (ili velika) umjetnička djela. Ovom zanimljivom i jednostavnom tehnikom u muzejskoj likovnoj radionici stvaramo mala umjetnička djela. Igra papirom potiče strpljivost, urednost i osjećaj za lijepo. Radionica je namijenjena svim uzrastima.

Pišemo krasopisom - kako su pisali naši preci u školama najlakše ćete spoznati igrajući se perom i tintom. Od tankih i debelih crta do lijepo spisanih riječi i rečenica. Postanite mali krasnopisci!

Voditeljice: Marijana Bračić, Ivona Marić i Klara Miholić

Gradski muzej Karlovac

Dodir idola (subota i nedjelja, 3. i 4.10.2020.) - u ovoj radionici sudionici će se upoznati sa zagonetnim figuricama idola starih oko 2.500 godina koji potječu sa nalazišta Turska kosa kod Topuskog, a čuvaju se u Gradskom muzeju Karlovac. Kroz niz praktičnih aktivnosti sudionici će se okušati u radu arheologa i upoznati njihov alat. Iskopavati će kopije vrijednih arheoloških nalaza, pažljivo ih očistiti i dokumentirati. Na kraju radionice, svaki polaznik će ponijeti sa sobom svoj nalaz. Ova radionica je nagrađena poveljom Naj-akcije Gradova prijatelje djece.

Autorica i voditeljica radionice: Lana Bede, viša kustosica pedagoginja

Program je besplatan za posjetitelje, za koje će vrijediti i pridržavanje propisanih higijenskih mjera.