Sir Bob Geldof u Zagrebu dobiva Porin za posebna dostignuća u glazbi

Sir Bob Geldof, vođa grupe The Boomtown Rats, jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe i ključna figura punk i new wave scene, novi je dobitnik Porin - Special Merit Award za posebna dostignuća u glazbi. Statua će mu biti dodjeljena u Zagrebu uoči koncerta njegovog benda u Tvornici kulture planiranog za 14. ožujka.

Bob Geldof je osnovao The Boomtown Rats 1975. u Dublinu, a zbog njihove brze, glasne i bijesne glazbe i stava postali su sastavni dio punk scene. Diljem UK-a The Boomtown Rats su prvo turirali s Ramonesima i Talking Heads, uzdrmavajući status quo uz bendove poput Sex Pistols, The Clash, The Jam i The Stranglers. Postali su jedan od najvećih bendova kasnih 70-ih i 80-ih godina s niskom hitova koji su završavali na listama deset najboljih singlova, platinastim albumima koji su im zavrijedili Brit Awards, Ivor Novello i Grammy nagrade. Vladali su ljestvicama u 32 zemlje s "I Don't Like Mondays", postali svjetski hit i držali prvo mjesto UK ljestvice singlova, te su izdali šest definirajućih albuma jedne ere.

Inspiriran televizijskom reportažom o gladi u Etiopiji, Bob Geldof je 1984. godine okupio svojevrsnu supergrupu Band Aid u kojem je okupio glazbene zvijezde i suautor je pjesme "Do They Know It's Christmas", jednog od najprodavanijih singlova u povijesti glazbe. Iste je godine organizirao najpoznatiji humanitarni koncert Live Aid svih vremena, koji se simultano održavao u Londonu i Philadelphiji. Sezonu nakon njega uslijedio i Live 8, serijal koncerata u 11 svjetskih gradova. Zbog svojih izuzetnih humanitarnih aktivnosti kraljica Elizabeta odlikovala ga je najvišim viteškim ordenom Reda Britanskog Carstva. Mada sam Geldof nije državljanin Commonwealtha, pa ne može upotrebljavati titulu mediji su ga sami počeli titulirati kao Sir Bob Geldof. U narednim godinama Geldofova uloga borca za prava izrabljivanih i siromašnih je nadvladala njegovu karijeru pjevača, ali sjeme aktivizma može se čuti u pjesmama The Boomtown Ratsa i u njegovom srcu jer, kako sam kaže, on je samo skroman pjesnik i plesač.

Statue Porina dosad su uručene zvjezdanom popisu glazbenica i glazbenika koji su mijenjali povijest, kao što su The Rolling Stones, Pink Floyd, Pat Metheny, Robbie Williams, Alanis Morrisette, Nick Cave & The Bad Seeds, Eric Clapton, Miles Davis, Sade, Roger Waters, Johnny Winter, John Lydon, Arturo Sandoval, Dave Holland, Ron Carter, Sting i brojni drugi. Skori dolazak Sir Boba Geldofa u Zagreb idealna je prilika da se i tom izvanrednom umjetniku i humanitarcu dodjeli najprestižnija hrvatska glazbena nagrada.