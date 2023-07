Sinkronizacija menstruacije: stvarnost ili mit?

Možda ste čuli za to ili čak doživjeli - sinkronizacija ciklusa. O čemu se radi? Sinkronizacija menstruacije ili sinkronija je kada se menstrualni ciklusi dviju ili više osoba s menstruacijom koje žive zajedno postupno sinkroniziraju, što znači da njihovo mjesečno krvarenje počinje otprilike u isto vrijeme svakog mjeseca. Ovaj fenomen se ponekad naziva McClintock efekt.

McClintock efekt

Radi se o istraživanju Marthe K. McClintock objavljen 1971. godine u časopisu Nature. Prema njoj, društvene interakcije mogu utjecati na menstrualni ciklus. Pratila je 135 studentica koje žive u studentskim domovima. Bile su podijeljene u parove i grupe bliskih prijatelja i upitane o njihovoj zadnjoj i pretposljednjoj menstruaciji. Istraživanje je pokazalo kako su interakcije između žena uvelike utjecale na njihove menstrualne cikluse, te da su feromoni koje žene ispuštaju igrali ključnu ulogu u sinkronizaciji.

Ostala istraživanja iz 80-ih i 90-ih nadovezala su se na to istraživanje, s mješovitim rezultatima: neka su tvrdile da je menstrualna sinkronija stvarna, dok druga nisu otkrila dokaze o menstrualnoj sinkroniji. Istraživanje iz 2006. godine provedeno na 186 žena nije pronašlo dokaze o menstrualnoj sinkronizaciji. Strassmannov članak sugerira da se sinkronizacija može dogoditi slučajno, a ne uzrokovano feromonima.

Feromoni

Često se spominju u istraživanjima. Feromoni su kemijski čimbenici koje lučimo, a djeluju poput hormona na primatelja. McClintock je tvrdio da su oni uzrok sinkronizacije menstruacije, no danas se to smatra malo vjerojatnim. Razlog je taj što mi u nosu nemamo organe koji primaju te signale (dok životinje imaju). Čak i ako to ostavimo po strani, pranje i higijena su danas ključni, tako da se većina naših feromona ispere. Tko zna, možda je prije bilo drugačije.

Ova istraživanja nisu pronašla uvjerljive dokaze za ili protiv menstrualne sinkronije. Ipak, ističu da do sinkronizacije može doći neočekivano tijekom menstruacije. Zašto je to moguće? Odgovor je jednostavan - menstruacija možda neće uvijek doći na vrijeme. Ponekad može kasniti dan ili dva, drugi dvadesetak dana ili više, a prije ili kasnije uskladit će se s bliskim prijateljicama. To je jednostavna matematika. Možda će ta sinkronizacija trajati mjesecima, možda će biti kraće, nitko ne zna. Ono što znamo je da je lakše kada ne moraš patiti sama.

Ali čini se da se stalno družite sa svojim bliskim prijateljima. To može imati psihološki učinak - možda ćete razgovarati s prijateljima kada imate problema s menstruacijom, a ponekad se menstruacije preklapaju za vas i vašu prijateljicu. Možda se sjećate da ste oboje prošli kroz teške dane u isto vrijeme! To je normalno i olakšava razgovor s nekim tko razumije kroz što prolazite.

Dakle, sinkroniziraju li se menstruacije?

Unatoč najnovijim dokazima da ne postoji interakcija između vaših feromona i feromona onih oko vas, postoji dobra šansa da ćete biti usklađeni, barem na neko vrijeme - to je čista matematika! Može biti utješno znati da netko vama blizak prolazi kroz iste ili barem slične stvari i osjećate se bliži toj osobi. Lakše se nositi sa situacijom kada znaš da nisi sam.

Dakle, nema razloga odustati od ideje o sinkroniziranim ciklusima. Zabavno je i uzbudljivo vidjeti jeste li usklađeni ovaj ili onaj mjesec. No, ne shvaćajte to previše ozbiljno, pretvorite ovaj fenomen u igru ​​i naučite sve o njemu. Ako se zbog povremene sinkronizacije osjećate bolje i ako ona jača vaš odnos s bliskom osobom, prihvatite je. Tko zna, možda jednog dana novo istraživanje dokaže da menstrualna sinkronizacija zaista postoji.