Simple Minds danas na Šalati

Jim Kerr i ekipa izvest će dva seta, u ukupnom trajanju od više od dva sata. Vrata Šalate otvaraju se u 18:45, a svirka počinje u 20:15.

Zagrebački koncert je rasprodan već neko vrijeme, pa se očekuju gužve na ulazima. Stoga se apelira na raniji dolazak na Šalatu

Simple Minds - "Don't You (Forget About Me)"

Grupa Simple Minds donosi u Zagreb svoju veliku svjetsku turneju "40 Years Of Hits". Osam godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova škotski rock velikani vraćaju se u Zagreb obilježiti četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati apsolutno sve najvažnije pjesme iz prebogatog opusa.

Bend će svirati dva duga seta, a bit će ovo večer posvećena presjeku karijere u kojoj su stvorili bezvremenske hitove. "Turneja mora biti posebna, pa smo sve jako dobro osmislili. Čut ćete sve klasike i sve velike pjesme, a za hard core fanove izvest ćemo stvari koje nismo baš najduže svirali", objašnjava frontman Jim Kerr.

Kao uvod u obljetničku akciju grupa je objavila čak dva izdanja - koncertni album "Live In The City Of Angels" i kompilaciju "40: The Best Of 1979 - 2019". Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled fascinantne karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova "Don't You (Forget About Me)", "Alive & Kicking", "Belfast Child", "Mandela Day", "Promised You A Miracle", "Glittering Prize", "Waterfront", "Sanctify Yourself", "New Gold Dream (81, 82, 83, 84)", "War Babies" do nove pjesme, obrade King Creosoteove "For One Night Only".