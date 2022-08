'Sigurno mjesto' osvojilo Srce Sarajeva za najbolji film

Nakon izvanrednog uspjeha na 75. izdanju Filmskog festivala u Locarnu, debitantski dugometražni igrani film redatelja Jurja Lerotića Sigurno mjesto trijumfirao je na 28. izdanju Sarajevo Film Festivala osvojivši Srce Sarajeva za najbolji film u kategoriji igranog filma; redatelj Lerotić osvojio je Srce Sarajeva za najbolju mušku ulogu, dok je filmu pripala i nagrada CICAE koju dodjeljuje Međunarodna konfederacija umjetničkih kina za najbolji film u kategoriji igranog filma te nagrada Cineuropa koju dodjeljuje istoimeni portal posvećen europskoj kinematografiji i njenim stvaraocima. Srca Sarajeva domaći naslovi osvojili su i u dokumentarnoj i studentskoj konkurenciji, a dodijeljena su im i posebna priznanja i nagrade.

O nagradama u kategoriji igranog filma odlučivao je žiri u sastavu: austrijski redatelj i scenarist Sebastian Meise, francuska redateljica, scenaristica producentica Lucile Hadžihalilović, hrvatska redateljica i scenaristica Antoneta Alamat Kusijanović, srpski glumac Milan Marić te izraelski producent Katriel Schory. U obrazloženju njihove odluke o nagradi Srce Sarajeva za najbolji igrani film stoji: 'Likovi koji vam paraju srce. Priča koja je jednostavna koliko i složena. Uvlači nas od prvog kadra, ispunjava polako rastućim i neizbježnim očajem te nas ostavlja s osjećajem zbunjenosti. Sa stilskom preciznošću i besprijekornom režijom, ovaj film prikazuje društvo koje nema senzibilitet za tuđu bol.'

Nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca dodijelili su Jurju Lerotiću 'za portret srdačnog i brižnog lika u dirljivoj i osobnoj ulozi brata.'

Film je osvojio i nagradu CICAE te nagradu portala Cineuropa. Film je nastao u produkciji Pipsera, režiju i scenarij potpisuje Juraj Lerotić koji je i glavni glumac a uz njega glume Goran Marković te Snježana Sinovčić Šiškov. Producentica filma je Miljenka Čogelja.

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film odnio je Muzej Revolucije Srđana Keče, koji ga je i producirao za Uzrok, uz Vanju Jambrović (Restart), u suradnji s koproducentima Lukásom Kokesom (češki Nutprodukce), Hrvatskom radiotelevizijom i Al Jazeera Documentary Channelom (Katar). O najboljem dokumentarnom filmu odlučivao je žiri u sastavu: Hilal Baydarov (redatelj, Azerbajdžan), Salomé Jashi (redateljica, Gruzija) i Margje de Koning (umjetnička direktorica festivala Movies that Matter, Nizozemska).

Srce Sarajeva za nabolji studentski film otišlo je filmu Nije zima za komarce redatelja Josipa Lukića i Klare Šovagović (ADU), a posebno priznanje žirija za kratkometražni dokumentarni film Babajanji autora Ante Zlatko Stolice i producenata Tibora Kesera i Vanje Jambrović (Restart).

Nagradu za ljudska prava dobio je dugometražni dokumentarni rad Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski, Veće od traume. Film je producirala Mirta Puhlovski za Metar60. Nagrada za ljudska prava dodjeljuje se za najbolji film iz Natjecateljskog programa - dokumentarni film koji obrađuje tematiku ljudskih prava.

Podsjetimo, ranije su dodijeljena Srca Sarajeva za najbolje TV serije. Područje bez signala autora Ankice Jurić Tilić i Dalibora Matanića, osvojila je Srce Sarajeva kao Najbolja dramska serija u regiji. Uz tu, Područje bez signala nagrađeno je s još četiri Srca Sarajeva u kategoriji dramske serije.

Uz to, hrvatski su projekti nagrađeni i u sklopu 20. CineLink Dana filmske industrije. Projekt debitantskog dugometražnog igranog filma Sitni lopovi redatelja Mate Ugrina koji se razvija pod okriljem njemačke produkcijske kuće Fünferfilm, s koproducentima iz Francuske (In The Cut) i Hrvatske (UO Kadromat) dobio je Međunarodnu ARTEKino nagradu, a projektu Rumpus Dubravke Turić i Danijela Žeželja koji nastaje u produkciji Kinorame dodijeljena je nagrada HAVC-a za daljnji razvoj projekta.