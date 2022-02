Siguran način za ubrzavanje metabolizma

Smatraju da bi činjenica kako koristite unutarnju rasvjetu mogla biti nešto kompliciranija i stvarno bi mogla utjecati na promjene.

Što je metabolizam?

Metabolizam opisuje sve kemijske procese koji se stalno odvijaju u našem tijelu i održavaju nas na životu te čini da svi organi funkcioniraju normalno, poput disanja i probavljanja hrane. Taj kemijski proces zahtjeva energiju, a minimalna količina energije koju tijelo treba da bi se odradili svi procesi se naziva bazalni metabolizam (BMR), a odnosi se na 40 ili 70 posto dnevne potrebe organizma za energijom, ovisno o vašem načinu života. Spor metabolizam se često naziva nizak bazalni metabolizam.

Nova studija

Pregledom 14 pretilih žena i muškaraca, a starih od 40 do 75 godine, znanstvenici su došli do zanimljivih odgovora. Ispitanike su zamolili da ostanu u posebnoj zatvorenoj prostori koja je mjerila rad cijelog sustava čak 40 sati. To je mjerenje dozvolilo da odrede faktore poput: koliko brzo sagorijevaju kalorije i kada troše kalorije, i u trenutku spavanja i u trenutku kada su budni.

Studija je podijeljena u dva dijela, a bazirala se na tome koliko su ispitanici izloženi svjetlosti. U jednoj se oponašalo prirodno jako dnevno i noćno svjetlo, a u drugoj prigušena svjetla. U obje sesije su ispitanici bili u mraku tijekom noći te su imali redovite obroke koje su u ravnoteži držali kalorijski unos, ali i unos makronutrijenata.

Uzroci krvi su uzeti od sudionika prije doručka i prije večere, te nekoliko sati nakon obroka kako bi se utvrdila razina triglicerida, inzulina, melatonina i glukoze.

Sve je to igralo ulogu u radu metabolizma, prema riječima Jan-Friedera Harmsena, glavnog autora studije te profesora nutricionizma na znanstvenom odjelu Sveučilišta Maastricht u Nizozemskoj.

Kako ubrzati metabolizam?

Studija je otkrila da boravak na dnevnom jakom svjetlu vodi do sniženja glukoze u krivi prije večere, u usporedbi s rezultatima kod onih koji su proveli dan u prostoriji s prigušenim svjetlom. U kontrastu s tim su znanstvenici objavili da boravak u kasnim satima na jakom svjetlu može dovesti do smanjenja brzine metabolizma spavanja, što znači da su sudionici konzumirali jednaku količinu hrane, ali je kod njih došlo do manje potrošnje kalorija u snu.