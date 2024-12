Siberian Meat Grinder i domaći Brutala na drugi dan rođendan Vintage Industriala

Kako opisati SMG? Mix black, thrash i power metala, stonera, HC-a te rapa! Tijekom karijere svirali su sa svima bitnima: Agnostic Front, Terror, Deez Nuts, Power Trip, Skeletonwitch, Obituary, Sodom, Slayer, a zadnje su odradili i turneju s Napalm Deathom.

Zagrebački band BRUTALA (hardcore/punk/street rock) stavlja naglasak na groove pod utjecajem metala, breakdown beatova i koriste tekstove Marina Bušića temeljene na uličnom životu, socijalnim, svakodnevnim temama i frustracijama uz brzinu punk rocka i rifove crossover thrasha koji su uvijek dominantni u tom žanru.

Utjecaji banda su Madball, Terror, Hatebreed, Sick of It All, Agnostic Front, Ignite, Šank, Hladno pivo, Loš Primjer i mnogi drugi bandovi iz metal, hardcore, punk i hip hop glazbe.

BRUTALA su:

Ivan Smud - vokal(Strength, Prženje ex Damaged Addiction, ex New Level)

Adrian Jug - bas gitara (Prazna Lepinja, Strength, ex Damaged Addiction, ex New Level, ex Pale origins)

Mario Tomašković - guitara (Subscale, The Ralph, Icono, ex Katran, ex Kryn, ex Kein Engel, ex Mass

Hypnosis)

Damir Medić - bubanj (Aerodrom, Bang Bang, Baltazar)

Marin Bušić - tekstovi (Prženje, Ex Free ride)

[Rođendanski tjedan Vintage Industriala]

Već 12 godina gazimo, mazimo, točimo, smijemo se i plačemo s vama i uz vas. Zato smo pripremili šest dana rođendanske nam trakavice u Savskoj 160:

10.12. Ryley Walker

11.12. Siberian Meat Grinder & Brutala

12.12. KRIES

13.12. Stuck in the 80's!

14.12. DANCE HARD

15.12. The Strange