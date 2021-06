She Loves Pablo na parkingu Vintage Industriala

Dostava Zvuka dovodi uragan domaće rock scene na parking Vintage Industriala, She Loves Pablo svojim koncertnim nastupom na otvorenom 17. lipnja publici će dočarati zašto se četvrtak popularno prozvao malim petkom.

She Loves Pablo već više od 15 godina čini okosnicu domaće alternativne scene, a aktualni studijski album „Death Threats From Future Self" (Dostava Zvuka/Dirty Old Label, 2020.) glazbeni kritičari su složno svrstali u ponajbolja izdanja godine. Baza vjernih fanova benda neprestano se širi, čemu snažno pridonosi i njihova impresivna diskografija te brojni hitovi poput „Gamblin'", „Rubber Band", „I Am the Motor", „Next of Kin", ali i nešto recentnije uspješnice poput „Operator" i „Crumble".

She Loves Pablo - Houdini [OFFICIAL VIDEO]

She Loves Pablo su dijelili pozornicu s kultnim glazbenim imenima poput Clutch, Red Fang, Karma To Burn, Colour Haze te s braćom Cavalera, osnivačima kultne Sepulture. Nekoliko puta su se otisnuli na velike europske turneje, a zbog jedinstvenog odnosa s publikom i užarene atmosfere prilikom live nastupa uživaju status benda čiji koncerti se ne propuštaju.

ULAZNICE

Broj ulaznica ograničen je na 300. Cijena ulaznice u pretprodaji iznosi 65 kuna, dok će na dan koncerta biti potrebno izdvojiti 70 kuna. Pretprodajno mjesto je Dirty Old Shop (Tratinska 18 i online).

SATNICA I VAŽNA NAPOMENA

Vrata se otvaraju od 19h, koncert počinje u 19:45h, a predviđeni kraj je u 21:15h. Koncert će biti održan uz sve mjere i preporuke Stožera Civilne zaštite RH.

Program je sufinanciran putem Natječaja „Jer svirati se mora" provedenog u suradnji Ministarstva kulture, medija RH i Hrvatske glazbene unije.

Koncert organizira Dostava Zvuka.

FB event

dostavazvuka.hr/

facebook.com/dostavazvuka/