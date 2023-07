Seafret prvi put u Zagrebu

S mišlju da je za nadu potrebna hrabrost, britanski glazbeni duo Seafret odvažnim se korakom odlučio na vlastitu produkciju i izdavanje albuma „Wonderland". U sklopu svoje europske turneje bend je na popis uvrstio i Zagreb, a u Tvornicu kulture stiže 19. studenog 2023. To će biti njihov prvi nastup uživo u Zagrebu, a ulaznice u prodaji od petka, 7. srpnja u sustavu Eventima.

„Wonderland" predstavlja kulminaciju dvogodišnjeg rada i dugogodišnjeg prijateljstva Jacka Sedmana i Harryja Drapera. Album je zamišljen kao priča o tami koja se pretvara u svjetlo i stvara ravnotežu pri čemu su, ističu, izašli iz svoje zone komfora, ali u isto vrijeme se na poseban način povezali s publikom. Na albumu su radili samostalno, a iz Draperove produkcije vidljivo je da vrijeme provedeno s nekim od najpoznatijih britanskih producenata poput Cama Blackwooda (Florence and the Machine) i Stevea Robsona (Miley Cyrus, One Direction) nije potraćeno. "Naša glazba uvijek u sebi mora imati nešto stvarno jer publika prepozna stvarni osjećaj. To je projekt na koji smo najviše ponosni. Onaj u koji smo najviše ulagali i s kojim smo emocionalno povezani", izjavio je Jack Sadman.

Jack Sedman i Harry Draper su svoju suradnju započeli 2011. godine nakon susreta na večeri otvorenog mikrofona u blizini njihova rodnog grada Birlingtona u Yorkshireu. Brzo nakon objave svog debitantskog projekta „Give me something" ovaj je dvojac dobio veliko priznanje publike. Godinu dana kasnije, objavili su ploču Oceans popraćenu videospotom u kojem glumica Igre prijestolja Maisie Williams igra ulogu zlostavljane tinejdžerice. Ubrzana verzija njihovog singla "Atlantis" iz 2016. postala je viralna na TikToku nekoliko godina nakon, skupivši 1,7 milijardi pregleda s hashtagom pjesme i, do danas, više od 400 milijuna streamova na Spotifyju.

Njihov debitantski album, „Tell Me It's Real" iz 2016. godine izdan je u sklopu distribucijskog ugovora s Columbia Recordsom te je dospio na ljestvice u Ujedinjenom Kraljevstvu i dobio pozitivne kritike koje su hvalile njegovu delikatnu emociju. Razmišljajući o nastavku karijere i željom za samostalnošću, rečeno im je da će propustiti svoju priliku ako odu iz velikih studijskih kuća. U njima je to, kako kažu, potaknulo dodatnu volju te su tijekom osam tjedana u studiju u Glasgowu s producentom Rossom Hamiltonom stvorili svoj drugi album, "Most Of Us Are Strangers" iz 2020. Album je privukao pozornost nacionalnih medija, uključujući The Times, koji je istaknuo kvalitetne tekstove i kompletan zvuk benda. Turneja ovog albuma prekinuta je pandemijom i dvojac je bio primoran vratiti se kućama što je rezultiralo nastavkom pisanja pjesama i stvaranjem albuma „Wonderland".

Napisan dok su Draper i Sedman osnivali obitelji, „Wonderland" pokazuje njihov izvanredan talent za skladbe koje zadiru u cijeli spektar ljudskih emocija i života. U sklopu turneje čije je jedno od odredišta i Zagreb obožavatelji će moći uživati u hitovima kao što su „Never say never", „Pictures" za sve one trenutke koje pokušavamo zadržati zauvijek, „Running Out Of Love", „Remind Me to Forget You" koja evocira krajolike njihovog rodnog grada, „See I'm Sorry" u čijem su spotu sudjelovali obožavatelji benda što je rezultiralo stotinama tisuća pregleda i brojne druge.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici benda https://www.seafret.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su već od petka 7. srpnja, a može ih se osigurati putem sustava www.eventim.hr.