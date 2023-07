Rasprodani svi kompleti ulaznica za EXIT festival

Uz prodaju jednodnevnih ulaznica, za sve posjetitelje koji nisu iz Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent koji će biti dostupan na festivalskim ulazima, navedeno je u priopćenju.

Ogroman odaziv i velika zainteresiranosti za ovogodišnji EXIT ne jenjava, budući je najavljen kao jedno od dosad najjačih festivalskih izdanja, a očekuje se da će tijekom četiri festivalska dana Novi Sad ugostiti više od 200.000 ljudi iz 120 zemalja.

Ovogodišnji program predvode The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Eric Prydz , Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Onyx, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i drugi.

Ovogodišnji program bogatiji je za čak 16 izvođača iz Hrvatske, više nego ijedne godine dosad.

Na tvrđavu stižu Hiljson Mandela, z++, Grše, Bolesna Braća, Bore Balboa, 30Zona, Podočnjaci, 2xSihta, Dino Blunt, TTM, Young Bude, Porto Morto, Dead Dog Summer i Flesh.

Najveći broj festivalskih fanova ove godine stiže iz Hrvatske, Turske, Sjeverne Makedonije i Bugarske, ali i s mnogih svjetskih meridijana - od Sjedinjenih Država i Meksika, Velike Britanije i Njemačke, do Australije i Novog Zelanda, priopćili su organizatori.