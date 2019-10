Savjeti za bolju produktivnost

Koliko puta u danu čujete (ili sami izgovorite) onu famoznu rečenicu: "Nemam vremena"?Fraza je to koju svi prečesto izgovaramo, a prava istina je da bismo imali znatno više vremena da smo ga iskoristili na pravi način.

U moderno vrijeme puno nas stvari odvlači od posla i svakodnevnih zadataka. Pravilnom organizacijom vremena koje imamo, možemo postati produktivniji i uspješniji nego što mislimo:

Napravite dobar raspored - ljudi često ne razmišljaju o tome što bi trebali činiti s vremenom koje imaju, već se uglavnom prepuste svemu što ih snađe. U manje sati možete napraviti puno više stvari no što mislite, ali samo ako dobro planirate. Napravite vremenski raspored, to do liste, izbjegavajte dangubljenje i fokusirajte se samo na ono bitno. To do liste moraju biti inkorporirane u vaš raspored, a ne samo nabacane na komad papira jer ako nisu usklađene s rokom do kada trebaju biti obavljene, one ne funkcioniraju i ostaju neriješene.

Organizirajte zadatke po grupama - dobra organizacija je ključna za produktivnost. Za početak, odvojite svoje zadatke na bitne i one manje bitne. Bacite oko na tjedan koji dolazi. Rasporedite obaveze i događaje u tri kategorije: posao, društveni život i ljubav, ja. Tako ćete staviti ponešto u svaku od ovih kategorija i nećete biti samo fokusirani na posao.

Upravljajte svojim kapacitetima - postoji mit da će vam multitasking omogučiti da radite više stvari odjednom, no zapravo time gubite još više vremena. Radije odredite koji vam je dnevni zadatak najvažniji i počnite s njime i idite prema lakšima. Nemojte zanemariti ni fizičku stranu. Pazite koliko spavate, što jedete, vježbate li i jeste li sretni. Nipošto to nemojte zanemariti.

Vježbajte 'selektivnu perfekciju' - to znači da trebate posložiti listu prioriteta. Za svaki zadatak koji dobijete zapišite koliki je maksimun, minimum i srednja vrijednost koju možete uložiti u njega. Nakon toga odaberite onaj nivo zahtjevnosti i vremenskog roka koji odgovara određenom zadatku jer se tako nećete rasipati na sve strane.