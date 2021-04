Samsung Electronics osvojio 71 iF nagradu za dizajn

Dvije zlatne nagrade u sklopu 36 nagrada za dizajn proizvoda, 10 za profesionalne koncepte, 11 za komunikacijski dizajn, 5 za dizajn ambalaže i 9 za korisničko iskustvo (UX), korisničko sučelje (UI) i dizajn usluge.

Zlatne nagrade dobili su pročišćivač zraka BESPOKE AX9000N i BESPOKE City Color Edition. Pročišćivač zraka BESPOKE AX9000N prepoznat je po svom inovativnom konceptu koji je korisnicima omogućio da odaberu dizajn prednjeg dijela pročišćivača sukladno njihovom načinu života. Uz to, kolekcija panela BESPOKE City Color Edition prepoznata je po svojoj paleti boja i materijala za kuhinjske uređaje, uključujući hladnjake, indukcijske ploče za kuhanje i pećnice. BESPOKE City Color Edition nudi palete boja nadahnute raznim gradovima poput Stockholma, Berlina i Seula.

U kategoriji proizvoda, Samsung je osvojio nagrade i za:

QLED 8K televizor koji koristi infinity zaslon koji maksimizira uranjanje u sadržaj smanjenjem okvira;

The Premiere , vrhunski projektor za dom opremljen tehnologijom Triple Laser i Ultra Short Throw;

WW8000T perilica rublja i DV8000T sušilica za rublje koje se mogu slagati okomito, vodoravno ili samostalno, ovisno o raspoloživom prostoru;

Galaxy Z Fold2 i Galaxy Z Flip, pametni telefoni koji pružaju jedinstveno i inovativno korisničko iskustvo sklopivih pametnih telefona;

U ostalim kategorijama, Samsung dizajn s naglaskom na dostupnost i okoliš je osvojio sljedeće nagrade:

WW8000T perilica rublja i DV8000T sušilica za rublje UX s pametnim i lakim korištenjem koje također uključuje Braille oznake i povratni glasovni sustav koji ukazuje na različite cikluse ili temperature pranja;

Eco-pakiranje proizvoda - održivo pakiranje koje olakšava recikliranje kutija.

U organizaciji iF International Forum Design GmbH, natječaj iF Design Award započeo je u Njemačkoj 1953. godine. iF Design Award sveobuhvatno ocjenjuje proizvode i usluge na temelju raspisanih kriterija, koji uključuju diferencijaciju i utjecaj u devet disciplina i kategorija - proizvod, pakiranje, komunikacija, profesionalni koncept, interijer, arhitektura, dizajn usluga, korisničko iskustvo (UX) i korisničko sučelje (UI).

iF Design Award 2021 pobjednici su objavljeni na službenoj web stranici iF Design Award i aplikaciji iF Design.