Samostalna izložba Hame Čavrka u Zagrebu

Hamo Čavrk suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, akademski je kipar i grafičar, donedavni profesor na APURI, izlagao je na brojnim izložbama u domovini i svijetu.

Gospodine Čavrk, nedavno ste se predstavili u zagrebačkom Kabinetu grafike s novom grafičkom mapom Carta Incognita.

- Da, predstavio sam se s novom grafičkom mapom Carta incognita u Kabinetu grafike HAZU. Mapa je trebala biti realizirana u 2019. godini ali zbog mojih zdravstvenih problema realizirao sam ju u veljači 2020. Uz grafičku mapu bila je postavljena i izložba grafika koje su posvećene tom ciklusu. Izdavač grafičke mape je Kabinet grafike HAZU. Nastala je u tehnici aquatinta, sastoji se od pet grafika i lista s tekstom više kustosice Ružice Pepelko.

I dalje, kontinuirano istražujete prostor, kretanje.

- Naprosto radim i ne razmišljam o kretanju ili nekretanju. Kroz rad nastaju rezultati. Vizuelni doživljaj ljudi je osjećaj da ulaze u prostor mojih grafika, slika i objekata. Svi koji gledaju moje uradke interpretiraju svoj doživljaj

Dio tih motiva realizirali ste i u slikama, uljima na platnu ali i u svjetlosnim objektima.

- Da, ja se bavim likovnom umjetnošću i zanimaju me svi metjei koji su uključeni u likovnost: slike, grafike, video, instalacije. Naprosto uživam u tome što radim. Likovna misao je uvijek ista samo su metijei različiti. U vrijeme mog školovanja, sve se baziralo na klasičnom izričaju. To se jedino uvažavalo kao vrijednost. Razvoj tehnologija omogućio je daleko emotivnije izražavanje i različite pristupe.

Gdje je grafika danas?

- Grafika je tamo gdje je bila prije 500 godina ali je i danas ona aktivnija od bilo kojeg metijea umjetnosti. Moja grafička mapa koja je upravo promovirana i kao i izložba uz tu mapu napravljena je tehnologijom od prije 500 godina.

Planovi, izložbe, monografije?

- Napravio sam seriju računalnih grafika i namjeravam u ovoj godini, ukoliko me zdravlje posluži, realizirati mapu koja je tehnološki posvećena vremenu u kojem živimo. Gubitak zdravlja u protekloj godini upozorio me je da ne mogu previše unaprijed planirati. U atelijeru provodim manje vremena budući da mi je to izuzetan fizički napor te se zbog toga oslanjam na suvremene tehnologije.