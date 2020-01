Sam Mendes dobio tri Zlatna globusa

Zlatni globusi su podijeljeni, svi pričaju o Rickyju Gervaisu koji je ponovno šokirao Hollywood svojim izravnim govorom i pljuvanjem "političke korektnosti", a evo tko su dobitnici večeri.

Drama o prvom svjetskom ratu "1917" i "Bilo jednom u Hollywoodu" osvojili su nagradu Zlatni globus u kategoriji drame odnosno komedije na svečanoj dodjeli u nedjelju na Beverly Hillsu.

Film redatelja Sama Mendesa "1917" je u kategoriji najbolje drame pobijedio favorite "Irca" i "Bračne priče", dok je nostalgični "Bilo jednom u Hollywoodu" osvojio nagradu kao najbolja komedija uz još dvije velike nagrade - Zlatni globus za najbolji scenarij koji je pripao Quentinu Tarantinu i Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca Bradu Pittu. Veliki gubitnik večeri ispao je "Irac" Martina Scorsesea koji je imao pet nominacija, a na kraju nije osvojio nijedan Zlatni globus.

Najbolja glumica u drami je Renee Zellweger, koja je utjelovila Judy Garland u istoimenom filmu, dok je Joaquinu Phoenixu nagrada u kategoriji za najboljeg glumca pripala za ulogu Jokera. U kategoriji komedije ili mjuzikla najboljom glumicom je proglašena Awkwafina (The Farewell), dok je Taron Egerton (Rocketman) slavio u kategoriji najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu.

Britanski redatelj Sam Mendes osvojio je Zlatni globus kao najbolji redatelj.

Najboljom televizijskom kratkom serijom ili filmom proglašena je BBC-jeva serija o nuklearnoj katastrofi "Černobil".

Nagrada za životno djelo pripala je dobitniku dvaju Oscara te četiriju Zlatnih globusa Tomu Hanksu za velika dostignuća u filmskome svijetu u kojemu je poznat i kao filmski producent, a ne samo kao glumac.

Svečanost dodjele je rekordni peti put vodio britanski komičar Ricky Gervais.

Najbolji film - drama

"1917"

Najbolji film - komedija ili mjuzikl

"Bilo jednom u ... Hollywoodu"

Najbolji glumac - drama

Joaquin Phoenix (Joker)

Najbolja glumica - drama

Renee Zellweger (Judy)

Najbolji glumac - komedija ili mjuzikl

Taron Egerton (Rocketman)

Najbolja glumica - komedija ili mjuzikl

Awkwafina (The Farewell)

Najbolji sporedni glumac

Brad Pitt (Bilo jednom u...Hollywoodu)

Najbolja sporedna glumica

Laura Dern (Bračne priče)

Najbolji redatelj

Sam Mendes za "1917"

Najbolji scenarij

Quentin Tarantino za "Bilo jednom u ... Hollywoodu"

Najbolji animirani film

"Gospodin Link: U potrazi za skrivenim gradom"

Najbolji film na stranom jeziku

Parazit (Bong Joon-ho)

Najbolja originalna pjesma

"(I'm Gonna) Love Me Again," Elton John and Bernie Taupin ("Rocketman")

Najbolja televizijska dramska serija

"Nasljeđe" (HBO)

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Brian Cox (Nasljeđe)

Najbolja glumica u televizijskoj dramskoj seriji

Olivia Coleman

Najbolja kratka televizijska serija ili film

"Černobil"

Najbolja televizijska serija, komedija ili mjuzikl

"Fleabag"

Najbolji glumac u televizijskoj seriji, komediji ili mjuziklu

Ramy Youssef - "Ramy"

Najbolja glumica u televizijskoj seriji ili komediji

Phoebe Waller-Bridge - "Fleabag"

Nagrada za životno djelo

Tom Hanks