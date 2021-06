Safe stay in Croatia - protokoli

Provjeravaju se svi segmenti propisanih protokola - od ispravnog nošenja maski do mjerenja temperature, ograničenja broja osoba u zatvorenim prostorima te redovite dezinfekcije.

Ministarstvo u priopćenju izvještava da su uspostavljene tri razine nadzora pridržavanja protokola - kroz kontrole Ministarstva turizma i sporta, strukovnih udruženja te mogućnost svakog gosta da svoje dojmove pošalje putem web stranice, koje će ministarstvo provjeriti na terenu.

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac navodi kako su pojačane provjere poštivanja protokola u okviru "Safe stay in Croatia" projekta te da su s jučerašnjim danom djelatnici ministarstva obavili stoti nadzor.

"Pozivamo sve turističke dionike koji to još nisu učinili, da se priključe projektu, provode protokole i poštuju mjere u svom poslovanju jer time brinu o svojoj sigurnosti, sigurnosti svojih bližnjih, gostiju i doprinose percepciji Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. S važnih emitivnih tržišta dobili smo potvrde o vrijednosti ovog projekta za koji velik interes iskazuju i vlade i dionici u turističkom sektoru. Hrvatska je poduzela sve aktivnosti kako bi turistima uz visokokvalitetnu i bogatu turističku ponudu, pružila i siguran odmor: uspostavljeno je više od 350 punktova za testiranje, ministarstvo je izdvojilo 20 milijuna kuna za nabavu brzih antigenskih testova, a među prvima u EU, još od 1. lipnja, primjenjujemo i EU digitalnu COVID potvrdu", istaknula je Brnjac.

Do sada je, kako se navodi, stranicu safestayincroatia.hr posjetilo više od 700 tisuća posjetitelja, najviše iz Njemačke, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Italije. Vrijednost projekta "Safe stay in Croatia" do sada je prepoznalo i više od 16 tisuća turističkih dionika u Hrvatskoj.

U okviru tog projekta Ministarstvo turizma i sporta je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i članovima Savjeta za oporavak i razvoj turizma, realizaciju turističke godine 2021. te unapređenje turističke ponude, izradilo protokole za siguran boravak u Hrvatskoj u sedam kategorija (smještaj; ugostiteljstvo; nautika; turistički vodiči, agencije i informativni centri; atrakcije; sport, rekreacija i zdravlje; promet/prijevoz).