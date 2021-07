Sabina Mikelić: 'Tražeći nju'

Projekt Tražeći nju bavi se osjećajem pripadanja mjestu kod žena koje su imigrilale u Nizozemsku.

U projektu 7 žena nas vode na dva mjesta pripadanja, jedno je ono iz kojega inicijalno dolaze (Mauricijus, Finska, Mađarska, Gana /London, Pula (Hrvatska), Slovenija, Rab (Hrvatska) a drugo je ono koje stvaraju u novome gradu u koji su se doselile. Kroz priče žena putujemo jednom, novom, drugačijom mapom grada.

Vođena snagom žena i njihovim pogledima na svijet, Sabina prikuplja polifoniju glasova i žena koji govore o pojmu pripadnosti mjestu. Žene različitog porijekla, rase, profesije i dobi, dijele jedno zajedničko mjesto, „mjesto traženja mjesta". U svojoj istrazi o osjećaju pripadnosti mjestu, Sabina i još 6 suradnica vode nas na mjesta iz njihovih matičnih zemalja, priroda i urbani krajolici otkrivaju različita značenja i razine povezanosti s fizičkim mjestom. U drugoj fazi ispitivanja žene posjećuju svoja nova pronađena mjesta pripadnosti Nizozemskoj i na taj način stvaraju novu, intimnu mapu grada Nijmegena dijeleći svoja unutarnja stajališta o mjestima, i kao da otkrivaju svoje unutarnje osobne krajolike povrh onih fizičkih.

Sabina Mikelić rođena je 1981. u Rijeci. Godine 2013. magistrirala je animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a potom je preselila u Nizozemsku gdje je 2018. diplomirala na Nizozemskoj filmskoj akademiji (Artistic Research in and Through Cinema) sa istraživanjem „Filming Beyond" koji se bavi odnosom redateljice i subjekta. Prije toga sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama, i filmskim festivalima. 2015 godine osvaja nagradu za najbolji pitch filma na Dokufestu, Kosovo, a 2019 godine nominirana je za prestižnu nagradu Radoslav Putar i izlaže rad „Beyond the Choir" u galeriji 90-60-90 u sklopu Subversive Festivala u suradnji sa MSU-om. Hrvatska publika ju pamti prije svega po filmovima nastalim na sjecištima dokumentarnog i eksperimentalnog filma (Dragi ja, prvo lice jednine, muški rod, Mula, skupina korijenja svezanih zajedno), u kojima je već pokazala vlastiti filmski rukopis igrajući se granicama filmskog medija.