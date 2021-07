Ryanair otvorio bazu u Zagrebu

"U Zagrebu vidimo veliki potencijal za razvoj našeg posla. Vjerujem da će se Zagreb, ako ovdje nastavimo investirati, pretvoriti u još jaču turističku destinaciju", kazao je na konferenciji za novinare u zagrebačkoj Zračnoj luci Franjo Tuđman predsjednik Uprave Ryanaira Eddie Wilson.

Najavio je da će Ryanair iz Zagreba tijekom zimskog reda letenja imati 60 letova tjedno u 24 inozemna odredišta, od kojih je devet novih.

"Zagreb sada ljeti povezujemo s 15 odredišta u Europi, a s 24 zimska putnici će imati velik izbor letova. Želimo letjeti cijele godine i unapređivati poslovanje u Hrvatskoj. Imamo baze u Zadru i Zagrebu, a letimo i u Pulu gdje vidimo jako dobre rezultate", dodao je Wilson.

Na pitanje kolika je snaga hrvatskog tržišta u odnosu na neka druga na Mediteranu, kazao je da je za Ryanair Španjolska tržište najveće tržište, a ispred Hrvatske su i Italija i Grčka i još neke zemlje po broju letova i destinacija, no u Hrvatskoj vidi dobru priliku za posao, jer je atraktivna, sve traženija, a u pandemiji i jedna od sigurnijih destinacija.

Tako je, kaže, i ovo ljeto, a na pitanje misli li da koronakarta ECDC-a i to što je Hrvatska od prošlog tjedna u „narančastom" može narušiti sezonu, odgovorio je da je to manje važno, ali je zato jako važna informacija o tome koliko se ljudi u zemlji cijepilo, jer to zanima i turiste.

"Ovoga ljeta očekujemo dužu sezonu nego lani, pa i u Hrvatskoj, koja je sada u dobroj situaciji, i nadamo se da će tako i ostati", kazao je Wilson, dodajući da povodom otvaranja baze do 25. srpnja putnici mogu kupiti jako povoljne karte.

Novinari su pitali i bi li Ryanair mogao i htio voziti na linijama između Zagreb i Dubrovnika ili Splita, odnosno po Hrvatskoj, na što je rekao da to sada uz sufinanciranje države radi domaći nacionalni prijevoznik Croatia Airlines, što je nazvao "teško razumljivim", jer su to sve odlične destinacije i oni bi to radili i bez tih potpora i imali potražnju.

Iznio je planove prema kojima će Ryanair idućih par godina broj zrakoplova u floti povećati na više od 600, u što investira 22 milijarde dolara.

Boljoj sezoni i prometu nadaju se i u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (MZLZ), čiji je član Uprave David Gabelica uz zadovoljstvo što Ryanair sada ima bazu u Zagrebu naglasio i da zagrebačka zračna luka ove godine bilježi bolje rezultate nego lani.

"Već sada u srpnju imamo 50 posto rast prometa u odnosu na lipanj ove godine, no do kraja ove godine ipak će kako očekujemo biti na oko 50 posto iz 2019.", kazao je Gabelica.