Rujan na Disney plusu

Disney+ je streaming usluga na kojoj možete pronaći poznate filmove i TV serije brandova Disneya, Pixara, Marvela, Star Warsa, National Geographica i Stara, kao i ekskluzivne produkcije Disney+ Originals.

Predstavljamo vam nove sadržaje koje možete gledati na Disney+ platformi u Hrvatskoj: od filmskih hitova pa sve do novih sezona TV serija.

Napominjemo kako je dostupnost filmova i TV serija podložna promjenama. U nastavku se nalaze točni datumi emitiranja; za medijske upite možete kontaktirati Petra.Ledinek@disney.com.

Jeste li znali?

Disney+ dan: 8. rujna slavimo Disney+ dan! Pretplatnike očekuju brojne premijere svih Disney+ brandova, ali i mnoštvo uzbudljivih iznenađenja.

Filmska nagrada OSCAR®: pretplatnici će moći pogledati nominiranih i nagrađenih filmova od strane američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, kao što je Oscarom® nagrađen film - „Oblik vode" („The Shape of Water").

„THE OLD MAN"

ORIGINALNA SERIJA

Premijera 28. rujna

Prema istoimenom bestselleru Thomasa Perryja, „The Old Man", nastala je serija u kojoj pratimo priču Dana Chasea (Jeff Bridges), bivšeg CIA operativca koji je napustio službu prije 30 godina. No, kada plaćeni ubojica provali u njegov dom i pokuša ga ubiti, stari operativac shvaća da ako si želi osigurati budućnost, prvo mora pomiriti stare duhove iz svoje prošlosti. Pomoćnik direktora FBI-a za protuobavještajne poslove kreće u potragu za Chaseom tijekom koje se otkriva i njihova zajednička komplicirana prošlost.

"THE KARDASHIANS" S2

ORIGINALNA SERIJA

Premijera 22. rujna

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie ponovno su pustile kamere u svoje privatne živote kako bi zabilježile svakodnevne promjene. Od vatrenih romansi i prekretnica koje su im promijenile svakodnevicu pa do nezamislivih uspjeha, njihova obiteljska veza ostala je neraskidiva i pod svjetlima reflektora.

"HOCUS POCUS 2"

DISNEY+ ORIGINALNI FILM

Premijera 30. rujna

Prošlo je točno 29 godina otkako je Max (Omri Katz) upalio Svijeću Koja Gori Crnim Plamenom i uskrsnuo tri sestre iz 17. stoljeća. Sad su se vratile i traže osvetu...Troje srednjoškolaca imat će veoma važnu ulogu u zaustavljanju proždrljivih vještica čija je namjera opustošiti Salem prije zore na Noć vještica.

"ANDOR"

DISNEY+ ORIGINALNA SERIJA

Premijera 21. rujna

Serija „Andor" istražit će novu perspektivu „Star Warsa", gdje pratimo Cassiana Andora (Diego Luna) na putovanju koje će ga promijeniti. Serija donosi priču o pobuni protiv Carstva te kako su ljudi i planeti međusobno povezani. To je doba puno opasnosti, prijevara i spletki u kojem će Cassian krenuti putem koji će ga pretvoriti u heroja pobunjenika.

"WELCOME TO WREXHAM"

ORIGINALNA SERIJA

Dostupno odmah

U seriji „Welcome to Wrexham", glumci Rob McElhenney („Uvijek je sunčano u Philadelphiji") i Ryan Reynolds („Deadpool") uče kako voditi treći najstariji, profesionalni nogometni klub na svijetu. Krajem 2020. godine, Rob i Ryan službeno su postali njegovi vlasnici, iako su i sami priznali kako nisu sigurni što točno rade. Njih dvojica hrabro su prihvatili izazov jer su osjetili povezanost s tradicijom kluba. Od Hollywooda do Walesa, od igrališta do svlačionice, ispred ureda pa do najbližeg puba, dokumentarna serija prati ubrzani put i razvoj Roba i Ryana, duboku povezanost ljudi iz Wrexhama s nogometnom ekipom te nadu koju su donijeli lokalnoj zajednici.