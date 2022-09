SkyShowtime najavljuje službeni datum pokretanja usluge i sadržaj

Nova streaming usluga SkyShowtime danas je najavila službeno lansiranje 20. rujna 2022., kad će po prvi put, u milijune domova diljem Europe, donijeti vrhunsku ponudu ekskluzivne i legendarne zabave.

SkyShowtime, zajednički joint-venture Comcasta (NASDAQ: CMCSA) - matične tvrtke NBCUniversala i Skya - i Paramount Globala (NASDAQ: PARA, PARAA), svoju će uslugu pokrenuti 20. rujna u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj. Nakon toga će tijekom zadnjeg kvartala ove godine postati dostupan i u Nizozemskoj. SkyShowtime će sljedećih mjeseci i do prvog tromjesečja 2023. nastaviti s pokretanjem usluge u Španjolskoj, Portugalu, Andori i srednjoj i istočnoj Europi (CEE). Tržišta CEE regije uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Srbiju, Slovačku i Sloveniju. Konkretni datumi lansiranja i cijene na tim tržištima bit će objavljeni u nadolazećim mjesecima

SkyShowtime donosi najbolju zabavu iz najvećih svjetskih studija te od najboljih autora. Uz tisuće sati kvalitetne zabave za cijelu obitelj, s ovom će uslugom korisnici imati široki izbor najiščekivanijih svjetskih serija i filmova.

Putem servisa bit će dostupne ekskluzivne televizijske premijere te premijerno prikazani kino-filmovi Paramount Picturesa i Universal Picturesa, dvaju najstarijih holivudskih studija koji zajedno drže gotovo 50% holivudskih blagajni.

SkyShowtime bit će dom velikih filmskih hitova odmah nakon njihovih kino-izdanja poput: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance i The Bad Guys.

Dodatno, SkyShowtime će u ponudi imati vrhunske scenarističke serije, dječji i obiteljski sadržaj te bogat izbor legendarnih naslova i box setova od Universal Pictureas, Paramount Pictureas, Nickelodeona, DreamWorks Animationa, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studiosa i Peacocka - svi dostupni na jednom mjestu. Putem SkyShowtimea će također biti dostupan i originalni lokalni sadržaj, dokumentarci i specijalne emisije s lokalnog tržišta.

U nordijskim zemljama, kao dio partnerstva s Paramountom, SkyShowtime će zamijeniti Paramount+, omogućujući postojećim i budućim korisnicima gledanje postojećih Paramount+ favorita kao što su Halo, Yellowstone, The Offer i Star Trek: Strange New Worlds, kao i SHOWTIME® originale Yellowjackets , Dexter: new Bloog, Super Pumped: The Battle for Uber i The First Lady. Po prvi put, pretplatnici će dobiti pristup i novijim i ekskluzivnijim premium serijama i filmovima koji obuhvaćaju najbolje od Universal Picturesa, Sky Originalsa i NBCUniversala.

Od samog početka, korisnici će moći gledati premijere dugo očekivanih SHOWTIME® dramskih serija poput American Gigolo, Sky Originalovih The Rising, The Fear Index, The Midwich Cuckoos i Law & Order Sezonu 21 od Peacocka. Tijekom nadolazećih mjeseci, premijere serija uključivat će Yellowstone Sezonu 5, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy i SHOWTIME® serije Yellowjackets Sezona 2 i Let The Right One In.

Izvršni direktor SkyShowtimea Monty Sarhan, izjavio je: „Vrijeme je... za SkyShowtime, - najnoviji odlični streaming servis u Europi. Samo nekoliko mjeseci nakon što smo dobili regulatorno odobrenje, SkyShowtime će se 20. rujna 2022 službeno lansirati. Uzbuđeni smo što će naši korisnici imati ekskluzivan pristup najnovijim serijama i premijerama filmova iz naših kultnih i svjetski poznatih studija. Veselimo se dijeljenju i drugih pojedinosti o datumima lansiranja na drugim tržištima i donošenju SkyShowtimea još većem broju korisnika diljem Europe.

Henriette Skov, glavna regionalna direktorica SkyShowtimea za sjevernu Europu, izjavila je: „Oduševljeni smo što pokrećemo SkyShowtime diljem nordijskih zemalja i veselimo se našim korisnicima ponuditi najbolji izbor globalnih serija i filmova na jednom mjestu."

Usluga će potrošačima biti izravno dostupna putem aplikacije SkyShowtime na Apple iOS, tvOS, Android uređajima te putem web stranice: www.skyshowtime.com. Mjesečna cijena SkyShowtimea bit će 6,99 € u Finskoj, 79 SEK u Švedskoj, 79 NOK u Norveškoj i 69 DKK u Danskoj.

SkyShowtime će također biti dostupan putem sljedećih distribucijskih partnera na nordijskim tržištima: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore i YouSee iz Nuuday Group i TV 2 Play.

SkyShowtime, kojeg pokreće platforma Peacock, posebno je kreiran za europska tržišta. Zahvaljujući regionalnim uredima, SkyShowtime je iznimno usmjeren na klijente i lokalna tržišta što dodatno oblikuje njegov pristup partnerstvima, sadržaju i marketingu. Nakon što se lansira u više od 20 zemalja, SkyShowtime aplikacije i sadržaj bit će dostupni na 18 jezika.

Sadržaj koji je detaljno predstavljen u ovom priopćenju specifičan je za nordijske zemlje te se može razlikovati ovisno o tržištu.