Rođendanska fešta u Route 66

U subotu 27.06.2020. sa početkom u 20 sati će se u zagrebačkom popularnom klubu Route 66 o držati velika rođendanska fešta uz koncert grupa +Ghosti, PureCure, Eksodus i Phantasmagoria 1991, a glazbu će vrtit poznati zagrebački alter dj Tomi Phantasma.

Rođendane će proslaviti članovi tih grupa koji zbog restrikcija na pandemiju Covid-19 nisu mogli prije, pa će tako sada svi zajedno prosalviti svoje rođendane na jednoj velikoj fešti, a slavljenici su Joja, Miro, Tomi, Alan, Faca i Igor.

Prvi će na pozornicu točno u 21:00 izaći +Ghosti, frakacija grupe Phantasmagoria koji sviraju obrade klasika alter scene kao što su Joy Division, Bauhaus, The Sisters Of Mercy,..., nakon njih će se na pozornicu popeti PureCure koji koji izvode pjesme grupe The Cure i ostalih darkwave klasika u svojim originalnim verzijama sa dvije bas gitare i ženskim vokalom, slijedi old school punk rock band Eksodus koji su svoj rad započeli davne 1985. godine i iz kojeg je benda nastala Phantasmagoria i za kraj će se samo za ovu priliku okupiti postava zagrebačke poznate dark rock grupe Phantasmagoria iz 1991. godine, a koja je snimila njihove najuspješnije pjesme „Better World" i „Isolated".

Prije, između i nakon svirki će glazbu vrtiti Tomi Phantasma čiji opus puštanja seže od 80's-a, preko novog vala, punk rocka do darkeraja.

Fešta za pučanstvo započinje u 20:00 sati, prvi bend će početi točnu u 21:00 a ulaz je besplatan!