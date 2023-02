Robin Schulz donosi megahitove na Sea Star Festival

Svjetska glazbena superzvijezda, njemački DJ i producent Robin Schulz novi je headliner petog, jubilarnog Sea Star Festivala! Posljednje desetljeće globalne pop scene nemoguće je zamisliti bez autora više desetina hitova koji su na streaming servisima preslušani preko 10 milijardi puta, zbog čega ga nazivaju i nasljednikom Davida Guette! U sezoni u koju ulazi s novim klupskim remek-djelom, singlom "Miss You", Schulz u umašku lagunu Stella Maris 19. I 20. svibnja donosi jaku struju komercijalne plesne glazbe kojoj će svoj doprinos dati i još jedan potvrđeni izvođač, house velemajstor Mahmut Orhan. Oni se pridružuju ranije objavljenim headlinerima, electro punk velikanima The Prodigy i novoj techno superzvijezdi Indiri Paganotto te započinju niz objava koje će u sljedećih nekoliko tjedana zaokružiti kompletan program drugog najposjećenijeg hrvatskog festivalu i događaja kojim se lansira nova turistička i festivalska sezona. Aktualna cijena festivalskih ulaznica pratit će finaliziranje line upa i biti na snazi do najkasnije 7. ožujka.

S više od 450 zlatnih, platinastih i dijamantnih digitalnih naknada u 30 zemalja, njemački DJ, producent i hitmaker Robin Schulz apsolutna je megazvijezda elektronske scene. S hit-remixevima "Waves" i "Prayer in C" osvojio je globalnu publiku i započeo svoj streloviti uzlet na svjetskoj glazbenoj sceni. Šest godina zaredom našao se u DJ Magazine Top 100 DJs, godišnjoj listi najistaknutijih svjetskih DJ-eva, ostvario je i Grammy nominaciju, kao i suradnje s imenima kao što su David Guetta, Cheat Codes, James Blunt, a od prošle godine je i dio prestižnog "One Billion Stream" kluba na Spotifyju, budući da je njegov singl "Sugar" prešao milijardu streamova na navedenoj platformi. Proteklih mjeseci singl "Miss You", sjajna kolaboracija s Oliverom Treejem ponovo je instalirala Schulza na broj 1 pozicije mnogih svjetskih top lista.Nastup na jubilarnom petom po redu Sea Staru označava njegov povratak festivalsku pozornicu u Umagu, gdje se prvi put predstavio 2018. godine i priredio jedan od nezaboravnih setova.

I istanbulski DJ i producent Mahmut Orhan vraća se na umašku festivalsku pozornicu, gdje je prvi put nastupio 2019. Kao jedan od najperspektivnijih izvođače dance muzike današnjice, u posljednjih nekoliko godina postao je obavezno ime vodećih svjetskih festivala. Turska superzvijezda eksplodirala je u proteklih nekoliko godina zahvaljujući svom nepogrešivom talentu za stvaranje hitova, poput "Feel", "6 Days" i "Fly Above", koji kombinirano broje više od milijardu Youtube pregleda i Spotify streamova.

Kako je ranije već potvrđeno, ovogodišnje jubilarno peto po redu izdanje Sea Stara na svojoj će glavnoj pozornici ugostiti najtraženiju turneju godine, onu svjetskih velikana The Prodigy. Najvažniji electro punk bend svih vremena već je ranije predstavljen kao vodeći headliner festivala, a upravo će u laguni Stella Maris biti njihov prvi ovogodišnji nastup na otvorenom. Uz njih, ranije je najavljeno i kako će svoj premijerni nastup u Umagu imati i kraljica psytechno žanra te jedno od najvećih novih imena globalne elektronske scene - Indira Paganotto.

S novim pojačanjem u ovogodišnjem line-upu, magično okruženje umaške lagune Stella Maris postaje središnje mjesto na kojem će 19. i 20. svibnja startati nova festivalska i turistička sezona. Mjesto je to koje je s četvrtim izdanjem Sea Stara proteklog svibnja bilo središte prvog velikog festivalskog okupljanja u Hrvatskoj nakon dvoipolgodišnje pauze, a prema službenim podacima upravo je prošlogodišnje izdanje bilo i drugi po redu najposjećeniji festival u Hrvatskoj!

Aktualna cijena ulaznica najkasnije do 7. ožujka

Po reakcijama publike, superjaki Sea Star festival već je dobio snažan vjetar u leđa, nakon što je rasprodano svih 5.000 prvih ulaznica za jubilarno izdanje festivala. Aktualni kontingent ulaznica po promotivnoj cijeni od 35 EUR, što je čak 40% uštede u prodaji će biti najkasnije do 7. ožujka!

Ulaznice su dostupne je na službenoj stranici festivala te online i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. U ponudi su i VIP Gold ulaznice, Kamp i, po prvi put, Onstage Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama.