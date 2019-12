Richie Cavalera i Incite stižu u Vintage Industrial

Nakon što je dva puta svirao u Zagrebu uz oca, Maxa Cavaleru, njegov sin Richie C. stiže u Vintage Industrial u četvrtak 06. veljače sa svojim bendom Incite na samostalan koncert u sklopu 'Built to destroy' turneje kojom promoviraju istoimeno 5. studijsko izdanje, koje je producirao Steve Evetts (The Dillinger Escape Plan, Suicide Silence, a masterirao ga je Zeuss (Rob Zombie, Hatebreed).

Incite je svoju priču započeo nakon što je Richie gostovao 2004. Maxovom albumu 'Dark Ages' i iako mu je prezime donijelo donuse, ovaj bend je u 15 godina djelovanja pokazao evoluciju thrashy groove metal zvuka koji su im kao idoli utkali Sepultura, Soulfly, Pantera, Slayer, Machine Head... a i česti su bili gosti na koncertima Devildrivera, Crowbara, Brujerie, Six Feet Undera... Ako voliš Lamb of God zvuk, Incite bi ti mogao biti baš po guštu.

DISKOGRAFIJA:

Murder EP (2006)

Divided We Fail EP (2008)

The Slaughter (2009)

All Out War (2012)

Up in Hell (2014)

Oppression (2016)

Built to Destroy (2019)