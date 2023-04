Reyko premijerno u Petom kupeu

Jedan od indie bendova koji je definitivno skrenuo pažnju na sebe u posljednje vrijeme na svjetskoj sceni je španjolski duo Reyko, a on će sad premijerno nastupiti u Hrvatskoj, točnije u zagrebačkom klubu Peti kupe! U rokovnike ili pak neku od aplikacija na pametnim telefonima valja pribilježiti srijedu, 10. svibnja. Early bird ulaznice po cijeni od 14 eura su u prodaji preko sustava Entrio, nakon toga će im cijena biti 17 eura, a na ulazu će, ako ih ostane, koštati 20 eura.

Reyko je DIY alt / dream / electro pop bend nastao 2015. u Španjolskoj. Ovaj duo se zatim preselio u London, a čine ga vokalistica Soleil i multiinstrumentalist i producent Igor. Zanimljivo je da je Igor bio profesionalni tenisač prije no što se odlučio za glazbenu karijeru.

Bend kao uzore i inspiraciju navodi imena kao što su Billie Holiday, Lana Del Rey, Weeknd, Lorde, Portishead i Manu Chao. Prije izdavanja svog albuma prvijenca 2020. koji se, nije teško pogoditi, zove Reyko, izbacili su nekoliko singlova s višemilijunskim pregledima na youtubeu.

Ovaj album se opisuje kao "prekrasna mješavina raznih utjecaja", od španjolske glazbe do nekih new age futurističkih zvukova. Godine 2021. izdali su svoj drugi album Pulse, a vrijedi istaknuti da su radili glazbu za Netflixove serije House of Flowers i Toy Boy, kao i za seriju Cruel Summer.

Nije im strano raditi glazbu i za neke vrlo popularne reklame. Početkom 2023. izdali su treći album Fantasia s pjesmama na engleskom i španjolskom u kojem sve pršti od eklekticizma, a na njemu se može pronaći i pokoji instrumental. Kako to sve skupa zvuči može sete saznati i doživjeti 10. svibnja u Petom kupeu, a za sve ljubitelje ovakvog zvuka Hangtime Agency kao zagrijavanje dovodi i neobičnog novozelandskog kantautora Jonathana Breeja 28. travnja u Močvaru.