Retrospektivni koncert Zdenke Kovačićek večeras u Vintage Industrialu

U srijedu 10. listopada, doživite retrospektivu 60-godišnje karijere jedne od najvećih hrvatskih rock & blues vokalistica - ZDENKE KOVAČIČEK. Žena za sva vremena uz Greenhouse Blues Band s kojim koncertno surađuje od 2016. godine.

Njene pjesme postale su evergrinim poput 'Zbog jedne melodije davne', M.Prohaske, 'Klik Tema br.1.', feat. Nirvana, 'Boom fest', 'Frka', 'Žena za sva vremena'... Značajan je i njezin opus Janis Joplin i Elle Fitgerald s kojim je izvela dvije predstave u Komediji i polučila veliki uspjeh.

'MAMA HRVATSKOG ROCKA! Estradni vremeplov ZDENKA KOVAČIČEK pedeset godina na pozornici. Sjajna je karijera Zdenke Kovačiček od Dua Hany, do najbolje jazz interpretatorice, Zdenka je ostvarila iznimnu reputaciju.', Željko Slunjski

'Zbog jedne melodije davne - kompozicija M. Prohaske, koja je prerasla u nešto više od evergreena u kultni jazz izazov svima pa i najmlađim generacijama. Zdenka Kovačiček krenula je putevima jazza iako je već te, sada daleke 1970., mogla govoriti o sebi i kao jazz-rock vokalistici, čistoj rockerici, vrhunskoj pjevačici bluesa, o kraljici gospela kod nas ili ,pak kako to volimo reći, o hit-pop maherici.', Dubravko Stojsavljević

Zdenka je danas u svojoj najzrelijoj dobi sa 60 godina sjajne karijere iza sebe, još uvijek u samom vrhu hrvatske glazbene scene, veliki je uzor mladim generacijama, a pred njom su tek sada najveći projekti: kazališni i koncertni.

Početkom 2016. godine Greenhouse Blues Band je počeo intenzivnu suradnju s legendarnom hrvatskom pjevačicom Zdenkom Kovačiček. Prva dama hrvatske jazz scene, zahvaljujući ponajprije smislu za interpretaciju tog žanra, osjećaju za improvizaciju kao i jazz primjerenu glasu. Zahvaljujući velikom broju ostvarenih nastupa na stranim pozornicama, jazz festivalima širom Europe, stekla je i zapažen međunarodni ugled.

Njezini stilski afiniteti i pristup interpretaciji jazza zasnovani su na tradiciji američkog jazz vokala, swingu i sklonosti prema jazz standardima. Njezin posljednji veliki uspjeh uključuje i glavna uloga u mjuziklu Ella i Marilyn u kojem je za ulogu Elle Fitzgerald bila nominirana za nagradu Hrvatskog glumišta., a songovi iz mjuzikla izašli su na dvostrukom CD-u 2015. godine u izdanju Cro-recordsa. Repertoar zajedničkog nastupa Greenhouse Blues Banda i Zdenke Kovačiček uključuje bezvremenske jazz standarde kao što su Is You Is, Georgia On My Mind, Let The Good Times Roll, Allright OK, Route 66 Zdenkine domaće uspješnice kao što su Žena za sva vremena, Vrati se u moje dane, Mali crni brat, Frka, Mi volimo soul, Volim te kao konja kao i neke od najpoznatijih pjesama velike Janis Joplin (Try, Mercedes Benz, Bobby McGee, Piece of My Heart).

Njihovi zajednički nastupi odlično su primljeni na Spring jazz Festivalu u Rovinju, Aurea Festu u Požegi, različitim zagrebačkim klubovima, Umaškom kulturnom ljetu, Festivalu Jazz is Back! u Grožnjanu, Garešnici, Ljubljani, Dunav Art Festu u Erdutu, Kastav Blues Festivalu, B&D Blues Festivalu u Brseču, Park Festu u Novigradu Istarskom, Festivalu Slobodne glazbe u Murteru, Jazz & Blues Off festivalu Šibenik, Špancir festivalu Varaždin, Samobor jazz festivalu, Metkoviću, Makarskoj, Duga Resi, Križevcima, Opatiji, Puli, Sv. Filip Jakovu, Petrovac Jazz Festivalu, Budvi. Jedan od vrhunaca zajedničke suradnje zasigurno je bio 29.11.2017., kada je Zdenka uz pratnju Greenhouse Blues Banda obilježiila 60. godišnjicu svoga umjetničkog djelovanja koncertom u Velikoj dvorani „Vatroslav Lisinski".