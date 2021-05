Retrospektiva Epsko-lirski duh Davida Leana u kinu Tuškanac

Program pod nazivom Portreti: Epsko-lirski duh Davida Leana započinje u ponedjeljak 24. svibnja autorovim nagrađivanim remek-djelom Lawrence od Arabije (1962), impresivnom biografskom pustolovnom dramom u kojem je Peter O´Toole ostvario ulogu života. Jedan od posljednjih predstavnika britanskog podžanra imperijalnog filma donosi monumentalnu sliku jednog prostora i vremena, a dotiče se i brojnih, svevremenskih i univerzalnih umjetničkih i civilizacijskih pitanja.

Prvi veliki Leanov uspjeh bio je fascinantni Kratak susret (1945), ovjenčan Velikom nagradom u Cannesu. Maestralno režirana intimistička drama, suptilno je i atmosferično remek-djelo, adaptirano prema hvaljenom kazališnom komadu glasovitog britanskog dramatičara Noela Cowarda. Lean je upravo s Cowardom realizirao svoj prvi službeni (su)redateljski projekt, u kojem je Coward odigrao i glavnu ulogu te potpisao scenarij, a riječ je o izvrsnoj ratnoj drami Borimo se na moru (1942).

Prvo Leanovo samostalno redateljsko ostvarenje bila je humorna drama Sretna obitelj (1944), također adaptacija drame Noëla Cowarda. U priči smještenoj u razdoblje između dva svjetska rata Lean i Coward vješto ekvilibriraju između politiziranosti i melodramatičnosti te komike i tragike. Surađivali su i na izvrsnoj fantastičnoj komediji Radostan duh (1945) koju je Lean režirao prema hvaljenom Cowardovom kazališnom komadu.

David Lean realizirao je i dvije adaptacije djela Charlesa Dickensa, najznačajnijeg engleskog pripovjedača 19. stoljeća. Velika iščekivanja (1946) iznimno je uspjela adatapacija jednog od najpopularnijih Dickensonovih romana, a smatra se najuspjelijom adaptacijom nekog Dickensovog romana uopće. Jednako uspješno ekranizirao je i Olivera Twista (1948), maestralno režirano i neopisivo atmosferično ostvarenje fascinantne fotografije, nagrađeno na festivalu u Veneciji.

U Leanovoj filmografiji značajno mjesto zauzima i nagrađivana pustolovna ratna drama Most na rijeci Kwai (1957), jedan od klasičnih naslova ne samo žanra ratnog filma, nego i sedme umjetnosti uopće. Djelo izvrsno predočava uzaludnost i apsurdnost ratovanja, odlikuje ga suptilno profiliranje psiholoških stanja likova i njihova djelovanja, a sjajno funkcionira i kao snažna kritika militarističkog mentaliteta.

Retrospektiva donosi i izuzetno uspjelu pustolovnu romantičnu dramu Brži od zvuka (1952), ovjenčanu britanskim nagradama BAFTA. Priča je nadahnuta stvarnim zbivanjima, djelo imponira sjajno režiranim sekvencama u zraku snimanim s autentičnim i tad najmodernijim zrakoplovima, a redatelj je sjajno uskladio zahtjevne tehničke aspekte realizacije sa žanrom uvjerljivo dirljive melodrame.

Izvrsnu romantičnu dramu Ryanova kći (1970) Lean je režirao prema scenariju Roberta Bolta koji je priču izvorno zamislio kao parafrazu romana Madame Bovary Gustavea Flauberta. Ipak, Lean je radnju odlučio smjestiti pred početak irskog rata za neovisnost. Izvrsna romantična drama je i Ljetno doba (1955) s Katharine Hepburn u glavnoj ulozi. Radnja filma odvija se u Veneciji, snimljen je na autentičnim lokacijama, a rezultat je sjajno režirano djelo dojmljive fotografije.

Još jedna izvrsna Leanova romantična drama su i Strastveni prijatelji (1949), adaptacija romana znamenitog H. G. Wellsa. Elegantno i s mnogo stila režirano te vrlo atmosferično ostvarenje sadrži mnogo flashbackova, a za vizualnu je dojmljivost zaslužan redateljev čest suradnik Guy Green. Romantičnu tematiku Lean je obradio i u komediji Hobsonov izbor (1953), nagrađenoj Zlatnim medvjedom na Berlinaleu i nagradom BAFTA za najbolji britanski film.

Ipak, daleko najuspješnija je bila romantična ratna drama Doktor Živago (1965), jedan od autorovih najpopularnijih filmova s Omarom Sharifom, Julie Christie i Geraldine Chaplin. U impresivnom i nagrađivanom djelu dojmljiva epskog zamaha suptilna i naglašeno emotivna romantična priča se odigrava u kontekstu velikih povijesnih i političkih zbivanja. Film odlikuju maestralna režija, nenametljiva estetiziranost te sjajna glazba s kultnom Larinom pjesmom kao leitmotivom.

Svoj posljednji film, pustolovnu povijesnu dramu Put u Indiju (1984), Lean je realizirao nakon duge stanke od čak 14 godina. Sam je potpisao i montažu te adaptirao scenarij prema glasovitom romanu Edwarda Morgana Forstera, a rezultat je neosporno remek-djelo i jedan od najboljih Leanovih filmova, ovjenčan Oscarima za najbolju sporednu žensku ulogu (Peggy Ashcroft) i glazbu (Maurice Jarre).

Portreti: Epsko-lirski duh Davida Leana

Ponedjeljak, 24.05.

19:00 Lawrence od Arabije / Lawrence of Arabia (1962), 216'

Utorak, 25.05.

19:00 Kratak susret / Brief Encounter (1945), 86'

21:00 Borimo se na moru / In Which We Serve (1942), 115'

Srijeda, 26.05.

19:00 Most na rijeci Kwai / The Bridge on the River Kwai (1957), 161'

Četvrtak, 27.05.

19:00 Velika iščekivanja / Great Expectations (1946), 118'

21:00 Sretna obitelj / This Happy Breed (1944), 115

Petak, 28.05.

19:00 Ryanova kći / Ryan's Daughter (1970), 206'

Subota, 29.05.

19:00 Oliver Twist / Oliver Twist (1948), 105'

21:00 Radostan duh / Blithe Spirit (1945), 96'

Nedjelja, 30.05.

19:00 Put u Indiju / A Passage to India (1984), 164'

Ponedjeljak, 31.05.

19:00 Hobsonov izbor / Hobson's Choice (1954), 108'

21:00 Strastveni prijatelji / The Passionate Friends (1949), 95'

Utorak, 01.06.

19:00 Doktor Živago / Doctor Zhivago (1965), 197'

Srijeda, 02.06.

19:00 Ljetno doba / Summertime (1955), 100'

21:00 Brži od zvuka / The Sound Barrier (1952), 109'

Svi filmovi imaju hrvatske podnaslove.

Cijena ulaznice 25 kuna.

Više informacija na: www.kinotuskanac.hr