Razmišljajte kao pregovarač, vodite kao CEO

Kongres menadžera 2024. održat će se 3. i 4.10.2024. u hotelu Ambasador u Opatiji, na temu „Ljudi, tehnologija i budućnost poslovanja". U organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA te pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske ove će godine svi prisutni imati priliku sudjelovati na predavanju istaknutog predavača s Harvarda.

Dr. Eugene B. Kogan glavni je predavač na Kongresu i održat će predavanje na temu „Moć pregovaranja u leadershipu".

Kongres okuplja vodeće gospodarstvenike koji će raspravljati o gorućim temama koje su obilježile poslovni diskurs. Također, pokušat će odgovoriti na nekoliko pitanja:

Kako se brzo i efikasno prilagoditi promjenama koje se kontinuirano događaju oko nas?

Kako uskladiti kratkoročne i dugoročne ciljeve i provoditi održivu strategiju koja donosi rezultat za sve dionike?

Kako razvoj umjetne inteligencije utječe na svakodnevni posao lidera i menadžera te na donošenje odluka?

Kongres menadžera 2024. izvrsna je prilika za umrežavanje s višim rukovoditeljima iz cijelog svijeta, ne samo iz Hrvatske - i jedinstveno okruženje za učenje. Moje predavanje bavi se ulogom moći i pregovaranja u vodstvu. S dubljim razumijevanjem dinamike moći, izvršni direktori bit će bolje pripremljeni nositi se s neočekivanim izazovima i promjenama u poslovnom okruženju. Samouvjerenim prihvaćanjem pregovaračkog načina razmišljanja, oni će nadahnuti svoje timove da postignu više uspjeha. - izjavio je dr. Eugene B. Kogan, glavni predavač na Kongresu menadžera 2024.

Dr. Eugene B. Kogan u svom će se predavanju istražiti pitanje kako iz uloge menadžera razmišljati kao pregovarač.

Kao CEO niste profesionalni pregovarač, ali usvajate taj način razmišljanja. Na primjer, to znači uključivanje u "stratešku empatiju" za razumijevanje perspektive sklapanja poslova na svim razinama poduzeća - od izvršnih direktora do zaposlenika na prvoj liniji. To je bit i umijeće korištenja korporativne moći: razmišljate kao osoba koja sklapa poslove, a vodite kao izvršni direktor. - dodao je dr. Kogan.

Pridružite se poslovnoj zajednici 3. i 4. listopada u Opatiji i ne propustite ekskluzivno predavanje dr. Kogana, koji je tijekom svoje karijere na Harvardu imao privilegiju osobno učiti od nekih od najpoznatijih osoba koji su sklapali poslove u povijesti poput Henryja Kissinger i Madeleine Albright.

Više informacija o kotizacijama i programu pronađite putem poveznice: https://croma.hr/kongres-menadzera-2024/