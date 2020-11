Razlike vegetarijanaca i vegana

Donosimo točne namirnice koje ne jedu jedni i drugi, kao i razlike između vegetarijanaca i vegana te probleme na koje nailaze.

Koje su sličnosti vegetarijanaca i vegana?

Prehrana vegetarijanaca i vegana nema toliko kolesterola te zasićenih masti. Također, njihova prehrana je bogata vitaminima i mineralima, kao i vlaknima.

druge strane, s obzirom na to da u svojoj prehrani nemaju meso, može doći do nedostatka određenih vitamina i minerala kao što su željezo, kalcij, cink i vitamin D, a može doći i do manjeg unošenja u tijelo vitamina B12 ili omega 3 masne kiseline.

Nedostatak ovih vrijednosti u tijelu može izazvati anemiju, vrtoglavice, slabost ili probleme sa štitnjačom. Zbog toga je potrebno pronaći zamjenu ili suplemente kojima će nadoknaditi ove vitamine važne za razne funkcije u tijelu.

Vegetarijanci i vegani također imaju većinom jednake razloge zašto ne jedu meso životinja ili proizvode nastale od životinja.

Vegetarijanci i vegani: U čemu je razlika?

Vegetarijanci ne jedu perad, divljač, ribu, školjke, životinjske proteine ili bilo koje proizvode nastale ubijanjem životinja, kao što su suhomesnati proizvodi. Njihova prehrana sastoji se od voća, povrća, žitarica, mahunarki, orašastih plodova i sjemenki. Neki vegetarijanci ne jedu ni mlijeko ni mliječne proizvode kao ni jaja ni med, dok ih drugi konzumiraju.

Umjesto mesa, vegetarijanci često jedu hranu koja sadrži soju koja je odličan izvor proteina. Osim u soji, proteini se nalaze i u leći, grahu, grašku, orašastim plodovima, sjemenkama i cjelovitim žitaricama.

S druge strane, oni vegetarijanci koji ne jedu meso, ali konzumiraju ribu se zovu još i peskatarijanci, a vegetarijanci koji nekada jedu i meso nazivaju se fleksitarijanci.

Vegani u svojoj prehrani nemaju hranu koja je nastala ubijanjem životinja, kao ni hranu koju je životinja proizvela. Oni tako ne konzumiraju meso, mliječne proizvode, jaja kao ni sve sastojke životinjskog podrijetla. To uključuje želatinu, med, sirutku, pepsin, whey proteine i druge životinjske proteine te neke oblike vitamina D3.

Vegani tako jedu leću, grašak, grah, sjemenke i orašaste plodove, kruh, rižu i tjesteninu, mlijeka koja nisu nastala od životinja, kao što su rižino, zobeno, bademovo, kokosovo ili sojino mlijeko te biljna ulja. Osim toga, na njihovom se jelovniku može pronaći i tofu, sejtan, tempeh. Hrana koju jedu vegani je bogata antioksidansima i vlaknima. Ovakva prehrana ima brojne blagodati i može smanjiti rizik od pojave bolesti srca, dijabetesa tipa 2 ili prerane smrti.

Vegani i neki vegetarijanci će izbjegavati i korištenje proizvoda i materijala nastalih od životinja, kao što su vuna, svila, koža, krzno, a neće koristiti ni proizvode kao što su sapuni ili svijeće koje sadrže masti životinje te neće koristiti kozmetiku kao ni proizvode za njegu tijela koji su testirani na životinjama.