Razgovor u povodu – slikar Alfred Krupa

Alfred Krupa, akademski slikar iz Karlovca, kontinuirano je izuzetno aktivan, kako na slikarskom, tako i na izlagačkom planu.

Što je novo gopspodine Krupa?

- Kod mene vlada nastavak vrlo intenzivne aktivnosti na međunarodnoj i nacionalnoj razini.

Konkretno?

- Kustosi i urednici vodeće međunarodne umjetničke i kulturne publikacije britanskog časopisa Aesthetica, br. 90, str.158, od 1. kolovoza 2019. godine, predstavili su umjetničko djelovanje karlovačkog akademskog slikara Alfreda Krupe svojoj čitateljskoj publici.

- Multidisciplinarni umjetnik Alfred Freddy Krupa smatra se pionirskom silom pokreta New Ink Art, za što je stekao međunarodno priznanje. On kombinira formalne i reduktivne tehnike Istoka sa zapadnjačkim ekspresionizmom. Pri tome umjetnik evocira i nježnost i odvažne pokrete kroz papir.

Krupina djela dio su niza zbirki, uključujući i posebnu zbirku knjižnice galerije Tate u Londonu, piše u tekstu.

Međunarodni mediji prate moj rad već desetljećima uključujući i ekskluzivne umjetničke tiskovine poput dvojezičnog, španjolski i engleski, magazina Arte Al Limite koji je o meni 2017. godine donio prilog na čak šest stranica. Iako je Aesthetica tijekom svojih 90 brojeva predstavljala i neke druge hrvatske umjetnike ona upravo s ovim brojem doživljava svoj vrhunac u popularnosti i distribuciji, te se stoga opravdano može zaključiti da je ovo bitna potvrda moje međunarodne afirmiranosti i najveća pojedinačna promocija karlovačkog suvremenog slikarstva na globalnoj razini. Časopis je na svojoj web stranici prikazao i 10 mojih radova.

Sudjelovali ste i na izraelskom natječaju.

-1 7.09.2019 godine primio sam email iz Izraela, iz Tel Aviva. Rezultati međunarodnog natječaja organiziranog od strane International Art Market Magazine. Obavijestili su me ovim riječima:

- Dragi Alfred Freddy Krupa, hvala na vašem podnesku. Nakon napornog rada u ispitivanju stotina radova sa svih strana svijeta, rado ćemo vas obavijestiti: Izabrani ste kao jedan od najboljih suvremenih umjetnika, najfascinantnijih i najperspektivnijih umjetnika današnjice.

Nazočni ste i u Americi.

- Američka izdavačka platforma "Medium Predict" objavila je analitički članak pod nazivom " New Ink Art Movement: The Rising Popularity of Contemporary Ink Painting" (New Ink Art pokret: Sve veća popularnost suvremenog slikanja s tušem) opisuje i rad slikara Krupe:

- Alfred Freddy Krupa, tvorac New Ink Art Manifesta, smatra se glavnom figurom u zapadnom New Ink Art pokretu. Inspiriran japanskom praksom slikarstva tušem, u kojem je boravio, Krupa koristi gustu crnu tintu za stvaranje napete, sirove i izravne umjetnosti koja odražava njegov minimalistički pristup.

Hodogram izlaganja - jesen 2019.

- Evo izlagačkih obveza.

20.09. Galerija Ružić (Slavonski Brod), Radovi s 39. saziva likovne kolonije Sava

18.10. Galerija Prica (Samobor), Mačka u hrvatskoj likovnoj umjetnosti od 19.stoljeća do danas (autorice Dajana Vlaisavljević /Moderna galerija-Zagreb/ i Snježana Pavičić /Hrvatski povijesni muzej-Zagreb/)

24.10. Oxo Tower Wharf (London, UK), Erotic Art Exhibition London

10. mj. Europski dom (Zagreb), ''Portret / Autoportret - transformacije identiteta'' (org. HDLU-Zagreb)

6.11. Galerija Vjekoslav Karas (Karlovac), Samostalna izložba nagrađenog crteža A. F. Krupe