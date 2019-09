Razgovor u povodu – keramičar i organizator Hanibal Salvaro

Hanibal Salvaro, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, keramičar svjetskog ugleda, poznat je i kao vrsni organizator susreta keramičara. Nedavno je predstavio izložbu posvećenu Indiji i indijskoj keramici

Gospodine Salvaro, što su Zagrepčani mogli vidjeti?

-Suvremena indijska keramika &td naziv je izložbe što je ovih dana završila , a priređena je povodom Indijskog dana neovisnosti (15.08) i koju je svećano otvorio Indijski veleposlanik u RH Nj.E. gospodin Arindam Bagchi 12. kolovoza u galeriji Zvonimir.

Kuratori ove neobične izložbe, koja i u svom nazivu implicira dobrodošlicu, su Rekha Bajbe Aggarwal iz New Delhia i Hanibal Salvaro iz Zagreba. Izložba je neobična utoliko što ima hrvatske umjetničke domaćine koji su također izložili umjetnička djela inspirirana Indijom. To su Bruno Paladin s akvarelima na temu kombinacije glagoljice s hindu pismom, Vilko Žiljak s apstraktnim grafikama koje u infrareed spektru imadu hindu tekstove, te Hanibal Salvaro koji je izradio digitalne vizualne komentare indijskih gradova o kojima govori poznata indijska novinarka i poetesa N Kalyani u svojim poemama posvećenim indijskim gradovima. Također je postavio skulpturalne kartonske instalacije inspirirane prodajnim centrima u New Delhiu koje su se pokazale vrlo zgodne i kao izložbeni postamenti. Pa tako imadu dvojaku funkciju zbog ležerne isprepletenosti s indijskom keramikom.

Problem kod izložbi keramike su lomovi koji znaju nastati na dužim putovanjima. Zato su neka djela, koja su stradala u transportu prezentirana velikim printevima koje je sjajno izradio studio MAJC Grafika.

Zahvaljujući poemama N Kalyani održano je i veće poeziju, koje su čitali višestruko nagrađivani hrvatski pjesnik Goran Gatalica i Hanibal Salvaro.

Tko su izlagači?

-Izložena su djela slijedećih indijskih umjetnika keramike: Rekha Bajpe Aggarwal, Sushma Anand, Vinod Daroz, Leena Dewan, Usha Garodia, Neha Gawand Pullarwar, Ruby Juhnjuhnwala, Anjani Khanna, Snehal Kashikar, Shama Maira, Tejashri Patil Pradkam, Mohini Prakash, Manu Randhawa, Saraswati, Aninda Singh, Foram Thakore i Adil Writer.

Kako je došlo do ove izložbe?

-Do ove izložbe, koja je ustvari vrlo uspješan početak šire kreativne suradnje s indijskim umjetnicima, došlo je zahvaljujući gostovanju sedam indijskih umjetnika na izložbi Zagreb Ex Tempore 2016, zatim poziva Hanibalu Salvaru da izloži svoje radove u India Habitat Centru u New Delhiu 2017, te reputaciji Zagreba kao rijetkog međunarodnog susretišta umjeničke keramike u kojem se od 2000 godine svake godine priredi barem jedna međunarodna izložba keramike. Kao što su primjerice Međunarodna izložba vinskih pehara i vrčeva ZELINA, te Međunarodna izložba keramike i stakla MIKS u sklopu sajma Ambienta i konačno već šestoj međunaronoj izložbi Zagreb Ex Tempore, koja se održava u sklopu susreta Praznik gline Zagreb Clay Fest.

Izložbom Zagreb Welcome trasiran je put za izložbu Suvremena hrvatska keramika u New Delhiu i Kolkati krajem 2020. godine, te bogata umjetnička i kreativna suradnja. Zahvaljujući keramici Zagreb i Hrvatska opet postaju međunarodno umjetnički važni i relevantni, nakon EXAT 51, Novih tendenca, Triennala naive i jasno Svjetskog triennala male keramike.