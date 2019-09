DUMP #0001 – Ivana Tkalčić @ hacklab01

DUMP - digitalna umjetnička praksa --- prezentacijski okvir za prikazivanje umjetničkog rada, prakse i djela koji tematiziraju i / ili koriste digitalnu tehnologiju. Prezentacijama, razgovorima i panelima približava digitalnu umjetničku praksu zainteresiranima koji/e se namjeravaju baviti digitalnom umjetnošću i zanima ih kako izgleda praksa iz prve ruke.

Posebna pozornost posvećuje se uključivanju publike koja uz vodstvo i moderaciju hacklaba01 i gostiju predlaže i producira kolaborativan digitalni rad.

Publiku se poziva da ponese prijenosno računalo i pridruži se produkciji.

DUMP#0001

Vrijeme: 21.9.2019., 17:00

Mjesto: hacklab01, AKC, Pierottijeva 11, Zg

Artist talk / prezentacija: Ivana Tkalčić

https://ivanatkalcic.com/

Ivana Tkalčić (1987.) diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti (MA) u Zagrebu i magistrirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (mag.oec.). Akad. god. 2015/2014 boravi na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu. Finalistica Erste fragmenata 12, dobitnica nagrade RCAA young european award i Rektorove nagrade za samostalni umjetnički rad.

Ima realizirane brojne samostalne i grupne izložbe od kojih su neke: samostalne: 2019. BWPWP / BACK WHEN PLUTO WAS A PLANET, Lauba, Zagreb; 2019. Paradise now_ _twilight zone, snapchat, camera, text to speech, Kazamat, Osijek; 2018. Obiteljska mitologija, Gradska galerija Striegl, Sisak; 2018. Paradise now_, izložbeni salon Izidor Kršnjavi, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb; 2017. Error in Utopia v 0.2, Jan Arnold gallery, Museums Quartier, Beč; 2017. Error in Utopia v 0.1, Showroom Karlplatz, RCAA, Beč; 2016. Nepročitane knjige, Šira, Zagreb; grupne: 2019. Black Box, Mikser Festival; Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd, Srbija; 2019. 4th Edition of GrisiaYOUTH, Rovinj, Croatia; 2019. Global vs. Endemic, C3 Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM, Mexico City; 2018. Summer Sessions 2018 (Kunstavond XL), V2_ Lab, Rotterdam; 2018. Zlatna lubenica 2.0, 20 Media Mediterranea festival, SKUC, Pula; 2018. 34. Salon Mladih, Panoptikon, HDLU, Zagreb; 2018. Platforma za eksperiment, Galerija VN, Zagreb; 2017. The Wrong New Digital Art Biennale- Homeostasis Lab, Sao Paulo; 2017. 4. bijenale slikarstva, HDLU, Zagreb; 2017. Memories II, galerija Huong Ngo, Hanoi, Vijetnam; 2017. 5. Odessa bijenale suvremene umjetnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti Odessa, Ukrajina; 2016. 25. slavonski biennale, Granice vidljivosti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek; Gradski muzej Požega, Požega; 2016. Transform 2016: Transformation of image, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb.

Sudjelovala je na brojnim projektima umjetničkih rezidencija u Austriji, Belgiji, Grčkoj, Norveškoj, Nizozemskoj, Italiji i Poljskoj.

Moderiraju: Dina Karadžić (Format C) i Vedran Gligo (hacklab01)

Dina Karadžić (1986.) - MFA na ALU Zg 2012. Od 2011. članica HDLU-a; počev s 2018. članica HZSU-a; od 2014. suosnivačica i umjetnička voditeljica umjetničke organizacije Format C (https://formatc.hr), organizacije s fokusom na umjetničkom istraživanju, eksperimentalnom multimedijskom djelovanju i suradničkom stvaralaštvu.

Aktivno (su)djeluje u području suvremenih transmedijskih edukativnih praksi; inicira događanja i izlaže u području vizualne | digitalne | internetske umjetnosti; radi u projektima stop-animacije, te kao projektna asistentica AKC. Trenutno je rezidentica pri Akademie Schloss Solitude, u kategoriji "Web-based Media" te članica radne grupe CTHR i članica UO Operacije Grad.

https://formatc.hr/j3d1n4

Vedran‭ ‬Gligo‭ (‬1984.‭) ‬-‭ ‬samouki‭ ‬DIY‭ ‬haker‭ ‬/‭ ‬umjetnik‭ ‬/‭ ‬organizator‭ ‬/‭ ‬projektni‭ ‬voditelj.‭ ‬U‭ ‬svojoj‭ ‬svakodnevnoj‭ ‬praksi‭ ‬snažno‭ ‬primjenjuje‭ ‬principe slobodnog softvera‭ ‬i‭ ‬osnažuje‭ ‬lokalnu‭ ‬zajednicu‭ ‬održavajući‭ ‬besplatne‭ ‬i‭ ‬otvorene‭ ‬digitalne‭ ‬radionice‭ ‬u‭ ‬zagrebačkom‭ ‬AKC,‭ ‬putem‭ ‬hacklab01‭ (https://hacklab01.org/) ‬projekta‭.

Djeluje‭ ‬u‭ ‬području‭ ‬slobodne‭ ‬kulture,‭ ‬promocije‭ ‬GNU‭ ‬/‭ ‬Linux‭ ‬sustava, glitch‭ ‬stvaralaštva,‭ ‬suradničke‭ ‬online‭ ‬umjetnosti‭ ‬velikog‭ ‬razmjera,‭ ‬nezavisne‭ ‬kulturne‭ ‬produkcije,‭ (‬h‭)‬aktivizma‭ (‬...‭)‬. Jedan je od kustosa i osnivača Fubara - godišnjeg novomedijskog okupljanja u zagrebačkom AKC-u.

https://v3d.space