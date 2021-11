Razgovor u povodu: Hanibal Salvaro

Vjerovatno ću Vas nasmijati kada Vam kažem da uopće nemam atelijera, ali postoje tvrtke, kolege i prijatelji koji mi omogućavaju realizaciju ovako složenih umjetničkih produkata. Prvo rad u mokroj glini koji su omogućili Ciglana Wienerberger i radionica Keramika Nova u Karlovcu, zatim kolega Boštjan Dobovšek u Sloveniji. Nakon toga veliku pomoć pružaju Beton Lučko i tvornica cementa Holcim iz Koromačnog i potom najosjetljivi dio, a to je „umjetnički točno" dijamantsko pilanje i dobivanje konačnog rezultata, zahvaljujući susretljivosti Klesarstva Stipe Lucić iz Svete Nedelje. No da bi se izložba ipak održala nužno je još pokriti troškove transporta (ovaj put se moram za to zahvaliti Ministarstvu kulture), postava, organizacije, raznih prijevoda, dizajna i tiskanja kataloga i još stotinu sitnica. Tu pomažu kulturne tvrtke, institucije i pojedinci kao što su Chemaco, Orbico, Graforad, zatim Casa Dante Istria, Turistička zajednica grada Rovinja, Turistička zajednica grada Visa i još neki kojima je stalo do ugleda hrvatske umjetnosti u inozemstvu i koji cijene to što radim. Zahvaljujući njima u zadnjih 10 godina sam uspješno izlagao u Mariboru, Ljubljani, Piranu, Prištini, Tirani, Trstu, Faenzi, Ferrari, Barceloni, Argentoni, Ohridu, Gualdo Tadinu, gdje sam dobio „Premio Carriera" (Nagrada za životno djelo), New Delhiju, Heidelbergu, Bornholmu, Velenju i Hyderabadu. Pri tom uz sve izložbe skoro obavezno propagiram naše turističke destinacije i dijelim njihove propagandne materijale.