Razbuktali kolor u novom ciklusu Mladena Žunjića

Kako najbolje, najučinkovitije prikazati energetski naboj koji izvire iz središta slike, osim dinamičnom napetosti?

Kolorom, bujicom, eksplozijom, erupcijom uzavrelih boja, neprekidnim spektakularnim bljeskovima pojedinih dominantnih boja, plave, crne, crvene.

To je pravi odgovor na postavljeno pitanje neumornog istraživač i boja i gesti i kompozicija suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara iznimne reputacije Mladena Žunjića.

U novom ciklusu ulja i akrila na platnu 100 x 100 cm, slikar je odjedrio u zonu tajanstvenog otočnog podneblja, vjerojatno negdje u dalekim Južnim morima, ploveći neprestano na nevidljivom plovilu od otoka do hridi, od spruda do uzvisine, do otvorenog mora i natrag.

Duboki i teški nanosi boja ostavljaju duboke tragove označavajući i kopno i more i nebo, dok u prozirnom moru uočavamo nesvakidašnja morska bića, jednako tako i u zraku, iznad vode, prolijeću misteriozni oblici.

Razigrana, žestoka boja zapravo prekriva pravi karakter ovoga otočnog prostora, šarenilo je zamijenilo realnost, nestvarno je postalo stvarno.

Vatreni ciklus ulja i akrila na uobičajenom formatu platna Mladena Žunjića nosi i jedan neobičan biljeg, rasprskavajuću radost prostora i svega životnoga unutar njega.

Doista, sjajna posveta životu ma gdje i kakav bio .