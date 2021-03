Ralph Bakshi dobitnik je Nagrade za životno djelo

Vijeće Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb godišnju Nagradu za životno djelo dodijelit će animatoru, redatelju i producentu Ralphu Bakshiju. Ralph Bakshi jedinstvena je pojava u filmskom univerzumu i jedan od najutjecajnijih autora unutar svjetske scene animiranoga filma.

Povijest animacije, bez Bakshija, bila bi siromašnija za nekoliko istinski važnih poglavlja. A to nije samo pitanje vremena koje je prošlo, već se ono javlja kao odgovor na sadašnjost i dalje se projicirajući na platno suvremene animacije.

Filmovi, od kojih je neke napravio prije više od pola stoljeća gledatelja i danas mogu s lakoćom kupiti, možda i preneraziti, ali svakako spremno uvući u svoj osobiti svijet. Ponekad je on uronjen u fantastiku epske prošlosti ili proročki zamišljene budućnosti, a ponekad je, pak, sirovo i bezočno izbačen na ulicu svakodnevice, u kvartove u kojima životi bujaju isto kao što i završavaju.

Bakshijevi filmovi nikada nisu bježali od smrti isto kao što nikada nisu bježali od života. Prikazivali su ono što se događa „tu negdje" između sna i jave, na granici naše stvarnosti i naše karikaturalnosti. Nije se skanjivao prikaza nasilja, seksa, droge i rock´n´rola, već im je dao priliku da se razmašu onako kako se razmahuje život. To je život koji pije, puši i ima brkove. Isto tako može imati uzak struk, duboki dekolte i slobodan pogled. Može biti crn, bijel, smeđ, siv, zao i dobar. Može se dati i može se primiti. To je svijet animiranoga filma za odrasle i one koji će odraslim postati.

Ono što je Bakshi svakim novim filmom ostavljao u nasljeđe bila je i ostala stvaralačka sloboda, ideja koja poništava cenzuru i autocenzuru. Njegov rad je obilježila autorska i umjetnička hrabrost, prilagodljivost produkcijskim uvjetima, inovativnost i sklonost filmskom eksperimentu, ali isto tako i sposobnost suočavanja s mišljenjima koja bi ga sputavala u namjeri da stvara.

Od devet dugometražnih animiranih filmova koje je napravio u karijeri dužoj od 70 godina neki od njih su se uspostavili kao kultna animacijska ostvarenja. Mačak Fritz (1972.), Heavy Traffic (1973.) Čarobnjaci (1977.), Gospodar prstenova (1978.), American pop (1981.), Cool world (1992.)...

Baš kao i svjetski priznati i utjecajni autori Zagrebačke škole crtanog filma, Bakshi je bio uvjetovan skromnim budžetima i iz istog je razloga posegnuo za eksperimentom i reduciranom animacijom. Uspjeh nije izostao. Umjetnička sloboda nije bila uvjetovana. Nagrada je za životno djelo. Zagreb razumije.

Nagrada za životno djelo bit će mu uručena na svečanom otvorenju Animafesta u Zagrebu 7. lipnja 2021.