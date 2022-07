Rage Against The Machine održali prvi koncert nakon 11 godina

Dugoočekivani koncert Rage Against The Machine je samo uvod za skorašnji dolazak u Europu i nastup u zagrebačkoj Areni u subotu, 17. rujna.

Koncert u američkom Wisconsinu pred 30 000 ljudi proteklog petka nakon više od desetljeća pauze označio je povratak nastupa jednog od najvažnijih bendova svih vremena, a Rage Against The Machine je na dugoočekivanom ukazivanju predstavio setlistu najpopularnijih pjesama. Set nabijen energijom protutnjao je kroz čak 16 pjesama i predstavio klasike kao što su "Killing In The Name", "Bullet In The Head", "Bombtrack" s debitantskog albuma, zatim "Bulls On Parade", "People Of The Sun", "Testify", "Tire Me", "Wake Up", "Guerrilla Radio", "Without A Face", "Know Your Enemy", "Calm Like A Bomb", "Sleep Now In The Fire", "War Within A Breath", "Freedom", te cover Brucea Springsteena "The Ghost Of Tom Joad".



Rage Against The Machine - "Killing In the Name"

Bend očekuje još 16 nastupa na američkoj turneji, nakon čega će se prebaciti u Europu i UK. "Public Service Announcement", najtraženija svjetska turneja tako dolazi u Zagreb, a kao specijalni gosti Rage Against The Machine nastupit će sjajan hip hop duo Run The Jewels. Ovaj koncert bit će jedini RATM datum u regiji i krugu od najmanje 400 km, uz daleko najpovoljniju cijenu ulaznica u odnosu na sve druge europske svirke.

Najava prvog koncerta grupe Rage Against The Machine u Hrvatskoj, izazvala je ogroman hype, a potražnja za ulaznicama nadilazi sva očekivanja. Na ovu jedinstvenu svirku, jedinu u regiji, već u ovom trenutku dolaze fanovi iz 25 zemalja i sa tri kontinenta, a Zagreb će tako sredinom rujna postati apsolutni koncertni epicentar ovih prostora.



Rage Against the Machine - "Know Your Enemy" (live)

Koncert grupe Rage Against The Machine u Zagrebu organiziraju Charm Music, Live Nation i LAA.

Ulaznice se kupiti mogu kroz prodajni sustav Eventim, a u ponudi je još ostalo dva tipa ulaznica: Tribine sjedenje 2 po 550 kn I Tribine sjedenje 1 po 650 kn.