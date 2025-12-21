« Zagreb
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. prosinca 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. prosinca 2025., bliži se kraj godine i treba nabaviti sve za tulume...

Treba svašta ;)
Treba svašta ;) (Arhiva)
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. prosinca - bliži se i kraj prosinca, zapravo kraj godine ako bolje razmislimo... i što bi sve trebalo kupiti? Poklone, hranu, sve što trebamo skuhati sljedećih dana? Otprilike.... pa, sretno s tim, dućani uglavnom rade...

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Rade apsolutno svi shopping centri u gradu

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

21.12.2025. 08:21:00
    
