Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. ožujka 2026.
E da, danas je Dan žena... pa bi možda bilo dobro svratiti što ranije u neki dućan ili shopping centar možda... pa donijeti kakav cvijetak doma...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. ožujka - eto nama i Dana žena... dakle danas osim klope treba i cvijeće... pa kako do toga? Pa može se, klikajte dolje linkove i pronaći ćete već nešto što vam odgovara...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
City Centar West
Family Mall
Shopping centar Prečko 8-16h
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
