Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. ožujka 2026.

E da, danas je Dan žena... pa bi možda bilo dobro svratiti što ranije u neki dućan ili shopping centar možda... pa donijeti kakav cvijetak doma...

Pribavite što vam treba...
Pribavite što vam treba...
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. ožujka - eto nama i Dana žena... dakle danas osim klope treba i cvijeće... pa kako do toga? Pa može se, klikajte dolje linkove i pronaći ćete već nešto što vam odgovara... 

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

City Centar West

Family Mall

Shopping centar Prečko 8-16h

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

08.03.2026. 08:13:00
    
