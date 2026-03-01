Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. ožujka 2026.
I tako, došao nam je i ožujak... i odmah na početku gotovo apsolutno ništa ne radi što se tiče shopping centara... radi samo jedan, i to... pročitajte gdje ;)
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. ožujka - prvi dan novog, trećeg mjeseca ove godine i već ne rade dućani... da, nedjelja je i snađite se kako znate, najbolje bi bilo da poklikate donje linkove ;)
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Shoopping centar Prečko
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
