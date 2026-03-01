« Zagreb
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. ožujka 2026.

I tako, došao nam je i ožujak... i odmah na početku gotovo apsolutno ništa ne radi što se tiče shopping centara... radi samo jedan, i to... pročitajte gdje ;)

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. ožujka - prvi dan novog, trećeg mjeseca ove godine i već ne rade dućani... da, nedjelja je i snađite se kako znate, najbolje bi bilo da poklikate donje linkove ;)

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

   

Shopping centri koji rade:

Shoopping centar Prečko

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

01.03.2026. 08:24:00
    
