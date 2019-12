Radionice u MSU

Tijekom različitih aktivnosti, upoznat ćemo se s načinom na koji nastaju muzejske zbirke kroz primjer izložbe pod nazivom „Kolekcije za budućnost / akvizicije 2009. - 2019.", te naučiti nešto više o umjetnicima čiji su radovi izloženi. Saznat ćemo zanimljivosti o op artu, nastanku plakata, skulpture i arhitekture, fotografiji, animaciji i video umjetnosti.

Sve to uz zabavne i kreativne igre i ukusne Dukatove zalogaje za užinu. Program je namijenjen djeci od 6 do 11 godina, a prijaviti se možete do 30.12.2019. na e-mail: edukacija@msu.hr.

KRATKI PROGRAM: teme i umjetničke cjeline koje će se obrađivati

Četvrtak, 2.1., 10 - 13h - stvaralaštvo Jurja Dobrovića i op art

Petak, 3.1., 10 - 13h - stvaralaštvo Ivana Picelja kroz izradu plakata i Ratka Petrića kroz skulpturu

Subota, 4.1, 10 - 13h - fotografija (umjetnička cjelina „Priroda i društvo") i rad Marka Tadića

Nedjelja, 5.1, 10 - 13h - djela Zoltana Novaka, Vere Fisher, Ratka Petrića i Dalibora Martinisa te postavljanje i pripremanje izložbe radova nastalih na radionicama

Cijena po djetetu za jedan dan iznosi 50 kuna, za sva četiri dana 150 kuna. Za djecu je Dukat osigurao ukusnu užinu koja je uključena u cijenu kampa.