Queer MoMenti 2024 - filmski festival

Queer MoMenti - trodnevni kino program dugometražnog filma koji se temelji na recentnim queer filmovima, prikazanima na prestižnim filmskim festivalima.

Ove godine Queer Momenti idu tematski u korak s krajem vrućeg ljeta i donose program koji je jednim dijelom posvećen queeru u glazbi, klupskoj i partijanerskoj kulturi, koji se zbiva u onome što bismo nazvali i noćni život, a on je oduvijek bio važan u zajednici. Jedno vrijeme upravo je glazba ili klupska kultura bila mjesto žustrih promjena i uvođenja novih koncepata, toliko da su neki njeni vinovnici poput Genesis P-Orridgea bili proglašavani i državnim neprijateljima ili "uništiteljima suvremene civilizacije". Ljetne i ne samo ljetne partijanerske meke poput Fire Island Pines ili turistički zanimljivog otoka Lesbosa, predmeti su dva dokumentarca koje prikazujemo, a za ljubitelje žanrovskog filma tu su i komedije i napeti krimići, svi dakako, prožeti posebnom vrstom queer senzibilnosti. Regionalne boje brani Milina Trišić sa svojim duboko potresnim "Ex You", filmom koji prati tranzicije jednog vojnika, jednog stanovnika naselja za tražitelje azila i jedne djevojke koja je postala Vuk.

Na neki način, svi ovi filmovi su hitovi, jer i najsvježiji od njih, tek nekoliko mjeseci stari, već imaju brojne festivale iza sebe. LGBTIQ+ kinematografija danas doista proživljava renesansu, s mnogo raznolikijih, hrabrijih i višeslojnijih prikaza queer iskustava nego ikad prije. Filmovi ne samo da se više ne fokusiraju isključivo na teme poput homofobije i borbe za prava, nego obuhvaćaju širi spektar života, uključujući ljubavne priče, identitetske pretrage, društvene odnose, te svakodnevne izazove. Rodna fluidnost i nebinarni identiteti također su sve prisutniji; ova djela pomiču granice i otvaraju prostor za dublje razumijevanje rodnog spektra.

Dokumentarci su još jedan ključni trend i tome smo se ove godine prilagodili - od šest naslova, četiri su dokumentarna. Kroz ovu formu, autori čini se najbolje bilježe borbu za prava LGBTIQ+ osoba, s posebnim naglaskom na teme poput trans identiteta, queer kulture i političke borbe u represivnim i/ili tradicionalnim uređenjima. Šira društvena promjena vidljiva je i u raznolikosti autora i autorica, jer queer osobe konačno preuzimaju kontrolu nad vlastitim pričama.

- Željko Luketić