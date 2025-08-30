QAnon – najveća teorija zavjere današnjice

U posljednjih nekoliko godina svijet je svjedočio rastu jedne od najutjecajnijih i najraširenijih teorija zavjere - QAnona. Nastala 2017. godine na internetskim forumima poput 4chana, QAnon se brzo proširio društvenim mrežama i postao globalni fenomen. Riječ je o složenom spletu uvjerenja, mitova i lažnih informacija koji je mnoge privukao svojom misterioznošću, ali i kontroverznim tvrdnjama.

Temelj QAnon ideologije počiva na uvjerenju da postoji "duboka država" - mreža političkih i poslovnih elita koja potajno upravlja svijetom. Prema ovoj teoriji, protiv tih elita vodi se tajni rat u kojem glavnu ulogu navodno ima bivši američki predsjednik Donald Trump. Sljedbenici vjeruju da se iza anonimnog nadimka "Q" skriva osoba ili skupina bliska vrhu vlasti u SAD-u, koja putem kriptičnih poruka na internetu razotkriva zavjeru i najavljuje "Veliko buđenje" - trenutak u kojem će istina navodno izići na vidjelo.

Jedan od razloga popularnosti QAnona jest što se radi o teoriji koja nudi prividnu jasnoću i jednostavna objašnjenja za složene društvene i političke probleme. U vremenima nesigurnosti, kao što su pandemija COVID-19 ili političke krize, ovakve teorije zavjere lako pronalaze publiku. QAnon je pritom vješto iskoristio moć društvenih mreža, gdje se dezinformacije šire brže nego ikada prije. Hashtagovi, memovi i videi postali su ključna oruđa za širenje poruka i regrutiranje novih sljedbenika.

Posljedice širenja QAnona nisu ostale samo u virtualnom prostoru. Ova teorija zavjere povezana je s brojnim prosvjedima, nasilnim incidentima i napadima na institucije. Najpoznatiji primjer dogodio se 6. siječnja 2021. kada su pristaše QAnona, zajedno s drugim ekstremističkim skupinama, sudjelovale u upadu na američki Kongres. Taj događaj pokazao je koliko teorije zavjere mogu imati stvaran i opasan utjecaj na demokratske procese.

Unatoč tome što su brojne tvrdnje QAnona višestruko opovrgnute od strane stručnjaka, novinara i službenih institucija, pokret i dalje živi. Njegova snaga leži u prilagodljivosti - kada se neka predviđanja pokažu netočnima, ona se reinterpretiraju ili jednostavno zamjenjuju novima. Na taj način sljedbenici održavaju vjeru u narativ koji im daje osjećaj pripadnosti i svrhe.

QAnon je danas najpoznatija i najraširenija teorija zavjere na svijetu, a njegova prisutnost u političkom i društvenom životu pokazuje koliko su ljudi osjetljivi na dezinformacije. Stručnjaci ističu važnost kritičkog razmišljanja, medijske pismenosti i transparentne komunikacije kako bi se spriječilo daljnje širenje sličnih pokreta. Dokle god postoji nepovjerenje u institucije i potreba za jednostavnim objašnjenjima, teorije poput QAnona nastavit će nalaziti put do novih sljedbenika.