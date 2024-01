Puno više od sastanka svjetske elite

Planine u Davosu blješte pokrivene snijegom. Termometar pokazuje minus pet stupnjeva. Gerald Abila je tek prije nekoliko sati stigao u Švicarsku. U svom koferu ima tri pulovera i toplo donje rublje. Rekli su mu da na Svjetskom gospodarskom forumu zna biti i vrlo hladno.

Ovaj odvjetnik iz Uganda na istoku Afrike sjedi u hotelu i priča nam o svom velikom cilju. Pravni sustav želi učiniti dostupnim svima. „Mnogi ljudi u mojoj zemlji ne znaju ni za zakone, a ne znaju ništa ni o našem pravnom sustavu, sustavu koji bi ih zapravo trebao podržavati."

Virtualna odvjetnica Winnie

Abila sa svojim timom radi na razvoju Winnie. To je virtualna odvjetnica, koja radi uz pomoć umjetne inteligencije (UI). Winnie u roku od 24 sata odgovara na pravna pitanja. To mogu biti upiti vezani uz nasljedstvo, prometnu nesreću ili nešto drugo. Taj servis u Ugandi do sada je (is)koristilo oko milijun ljudi. On je besplatan.

Gerald Abila je do sada za svoje poduzeće BarefootLaw primao (financijsku) podršku uglavnom nekih zaklada. On želi pokrenuti promjene. „Postoji toliko puno pitanja vezanih uz zakone. Ali postoji i ogroman jaz između ljudi i pravnog sustava."

Pravo mora biti na raspolaganju svima, u to je uvjeren ovaj odvjetnik. U firmi BarefootLaw odvjetnici i programeri zajedno rade na „treniranju" UI-ja, kako bi u praksi doista svima i omogućili pristup pravnom sustavu. Pritom se koristi Chat GPT i drugi software, koji se temelji na prepoznavanju glasa i koji je u stanju obrađivati podatke u roku od samo nekoliko sekundi. "Umjetna inteligencija ima nevjerojatan potencijal potreban za promjene, to je otprilike isto tako veliki potencijal kao što je svojevremeno imao izum tehnike tiska", uvjeren je Gerald Abila.

Cilj Barefoota je da do 2030. godine dosegne 50 milijuna korisnika u Africi. Prije svega one ljude koji ne žive u velikim gradovima. U ruralnim predjelima je naime teško pronaći odvjetnika. U Davosu će Gerald Abila biti odlikovan od strane Schwab Foundation kao Social Innovator. Zato je i pozvan da sudjeluje na ovogodišnjem Svjetskom gospodarskom forumu (WEF). Na licu mjesta želi saznati još puno toga o umjetnoj inteligenciji.

Sastanak elite

2.800 sudionika će nazočiti Svjetskom gospodarskom forumu ove godine, među njima su šefovi velikih softverskih kompanija, brojni lideri iz svijeta poduzetništva, te više od 60 šefova država i vlada. Gerald Abila ne pripada ni političkoj, a ni ekonomskoj eliti, i svejedno mu je drago da sudjeluje na ovom skupu. Jer u Davosu može susresti ljude s kojima je već odavno htio popričati.

Na Davos i WEF-ov skup kritično pak gleda Danya Pastuszek. „Onako kako su organizirani naši privredni sustavi, oni ne funkcioniraju niti za siromašne, a ni na korist našeg planeta", naglašava ova Amerikanka.

Ona je jedna od šefica Instituta Tamarack iz kanadske pokrajine Ontario. Njezin cilj je borba protiv siromaštva. A za to su često potrebna lokalna rješenja. Tamarack Institut školuje i povezuje ljude koji mogu učiti jedni od drugih, te zajedno razvijati rješenja. Često ti ljudi žive u zabačenim krajevima.

„Što privredni lideri ili političari misle o lokalnim rješenjima?" Danya Pastuszek se nada da će u Davosu dobiti odgovor na to pitanje. Na Svjetskom ekonomskom forumu želi predstaviti svoje projekte i potaknuti rasprave. „Svijet se nalazi na raskrižju", kaže ona. „I time bi se svi trebali pozabaviti."

Razvoj solarnih modula

Xi Lia se nada da će u Davosu uspjeti privući pozornost. Ova Kineskinja želi se sastati s Billom Gatesom. Ona je u Švicarsku stigla iz gospodarske metropole Shenzen na jugu Kine, po prvi put sudjeluje na WEF-u. I ona će biti odlikovana kao socijalna poduzetnica, odlikovanje iza kojeg stoji također Schwab Foundation.

Ona je kao tinejdžerica napustila srednju školu. Njezini roditelji su bili siromašni seljaci koji više nisu mogli plaćati njezinu školarinu. Imala je puno poslova, a i ambicije da se "izvuče" iz siromaštva. Xi Lia je htjela pomagati drugim ljudima. I u tome je uspjela.

Iz vlastitog iskustva ona je znala da pogotovo u ruralnim područjima često nema dovoljno struje. Sa svojom ušteđevinom je utemeljila svoje prvo poduzeće Shenzhen Power Solutions. Prve tri godine su bile jako teške, a onda je uspjela u namjeri da proizvodi male, povoljne solarne module.

„Izazov je bio u tome da oni moraju biti cijenom pristupačni. A nisam htjela da to bude nešto loše kvalitete", naglašava ona. Danas Xi Lia ima oko 160 zaposlenika. Njezine solarne lampe donose svjetlo u oko sedam milijuna kućanstava, u Kini, u Indiji i u Africi. I baš zato u Davosu želi popričati s Billom Gatesom.

„Želim mu reći da ja imam rješenje za kojim traga", kaže ona uz osmijeh na licu. Na listi njezinih želja za susrete tijekom WEF-a nalazi se i ime šefa jednog velikog proizvođača baterija. Sudjelovanje na Svjetskom gospodarskom forumu ona vidi kao veliku šansu: „Za mene je ovo dobra reklama. Pritom me Svjetski gospodarski forum podržava i jača moju poziciju."