PUKOTINE predstavaljaju FIXER#6: Mora li razvod biti smak svijeta?

U novoj epizodi serijala FIXER, platforma PUKOTINE/PKTN progovara o temi razvoda. Autori serijala - redateljica Judita Gamulin i produkcijska kuća Eclectica okupili su četvero različitih pojedinaca koji su unutar obitelji iskusili razvod: glumca Janka Popovića Volarića, psihologinju u Centru za socijalnu skrb u Zagrebu Valeriju Kanđeru, dramaturga Marina Lisjaka i studenticu Brinu Verdnik.

Svatko od njih na svoj je način prošao kroz iskustvo razvoda braka. Brina i Marin kao tinejdžeri, Janko kao dijete, a kasnije i osobno, dok je Valerija, kao psihologinja u Centru za socijalnu skrb, prošla kroz njih stotine. Razvod braka dovodi do raspada obitelji kakvu smo dotad poznavali. Kroz ovo izdanje FIXERA, pokušavamo sagledati promjene I preokrete u funkcioniranju I modelu obitelji kakva je dotad postojala, prilagodbu kao i posljedice koje razvod donosi, i to prvenstveno iz vizure djeteta rastavljenih roditelja.

Zašto je razvod toliko bolan i predstavlja li uistinu poraz? Kako se razvod može preboljeti? Mora li svaki razvod braka ostavljati dojam smaka svijeta? I zašto (pre)često razvod u prvi plan potencira sukob između bivših partnera, a zapostavlja dijete? Brina i Marin kroz razvode vlastitih roditelja prošli su u tinejdžerskim godinama, Janko kao dijete da bi potom kasnije prošao kroz razvod sam, dok je komunikacija o razvodu s obiteljima Valerijina svakodnevica na poslu.

Trenutak kad su mi roditelji rekli da se rastaju za mene s 15 godina bio je smak svijeta. Jer ne znam za drugo. To da moji roditelji nisu zajedno činilo se kao da više ništa neće imati smisla jer jedino što poznajem je da su oni zajedno, kaže Brina.

Razvod često potencira probleme između bivših partnera koji nisu nestali razdvajanjem te u tim slučajevima uglavnom stradaju djeca. Mislim da je tijekom razvoda to bio najveći problem - gledam moje roditelje kako se natječu za mene, a imam osjećaj da ne žele mene, već pobijediti jedan drugoga, kaže Brina.

Kada roditelji misle na sebe, a ne na dijete, onda je rastava uvijek problem. Ja sam sve što se događalo među mojim roditeljima prebacivao na sebe. Uvijek sam mislio da tata odlazi zbog mene. Onda sam sljedeći put pokušavao biti bolji, pa još bolji i bolji. I osjećam da tu neku krivnju vučem još otada, kaže Janko.

Tijekom procesa razvoda ključna je komunikacija roditelja s djecom, ona često nedostaje, tvrdi Valerija. No opet, dodaje kako uz proces rastave u obitelji djeca stječu nove vještine - prije svega šireg razumijevanja ljudskih bića. Vrlo rano ste dobili nešto za sebe - a to je realitet. Uvid u stvarne okolnosti, kakve one jesu.

Žao mi je što mi klinac nije rastao u toj idili, tom balonu kakvog smo svi mi zamišljali, ali tu nije bilo ratova koji bi meni i njoj dokazali da sam super tip i super tata. Tu nitko nije bio najbitniji osim njega. Rastava uopće ne mora biti toliko strašna ako ljudi prvo gledaju djecu, kaže Janko.

Mir je ključna riječ. Ako rastava ili razvod donesu mir, što će nam više. To je početak I kraj svega, zaključuje Valerija i dodaje da su djeca koja su prošla razvod možda i dobila puno novih uvida uz pojam gradnje I održavanja odnosa kroz prepoznavanje greška vlastitih roditelja.

FIXER je serijal kratkih dokumentaraca platforme PUKOTINE, u kojima različite skupine pojedinaca povezane nekom temom otvoreno progovaraju o svojim strahovima, strepnjama i problemima, o svemu onome što jesu, što bi htjeli biti kao i onome kako ih društvo i okolina vidi. U proteklih pet epizoda FIXERA govorili smo o problemima i o različitim aspektima odrastanja predodređenih spolom, rodnim stereotipima, kao i o životu u Petrinji danas. U šestom nastavku serijala u fokus stavljamo temu razvoda.

Platforma PUKOTINE/PKTN mjesto je generiranja sadržaja za mlade, prostor sigurnosti, prostor povezivanja i podrške, koji uključuje pisani i video sadržaj od strane stručnjaka, ali i mladih. Kontinuiranom produkcijom sadržaja, kao i otkrivanja novih formi i način približavanja sadržaja mladima, PKTN za cilj imaju otvoriti prostor za komunikaciju, podršku, usmjeravanje na rješavanje problema - postati svojevrsni priručnik za suočavanje i podnašanje odrastanja.

PUKOTINE nastaju kao suradnički projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PrevLab-a), kolektiva BoliMe i organizacije FamilyLab, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Dugoročni cilj platforme je pozicioniranje kao sigurno virtualno mjesto koje olakšava procese i faze tijekom odrastanja u izazovnom okruženju, društvu i zajednici.

PUKOTINE. Zalijepi se.