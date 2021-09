Psycho-avant-šlager kraut-jazz koncert

T.I.G. (TELEPATHIC INTERNATIONAL GROUP) (Danska)

Web: Discogs, Wikipedia



T.I.G. (Telepathic International Group) je dansko-hrvatski eksperimentalni glazbeni kvartet koji sačinjavaju Zlatko Burić Kićo (legendarni glumac, glazbenik i performer, pokretač KUGLA glumišta, sa zavidnom međunarodnom karijerom, spomenimo tek osvojenog Bodila - danski ekvivalent Oscara - za ulogu u serijalu PUSHER) te trojica danskih glazbenika Henning Frimann, Jørgen Rasmussen i Peter Ole Jørgensen od kojih ovaj posljednji usko surađuje s Davidom Thomasom iz PERE UBU - treba li bolje preporuke od toga?

Riječi su često nemoćne kad treba opisati njihovu glazbu, no njihovi nastupi su specifičan kabaretski doživljaj začinjen snažnim performerskim štihom. Jedan poznati domaći kritičar bi vjerojatno napisao nešto jednostavno i kristalno jasno poput "glazba T.I.G.-a koketira s atonalnošću Velvet Undergrounda, klošarskim šarmom ranog Toma Waitsa, artističkim duhom Talking Headsa i misterioznošću The Residentsa natopljenima sceničnim ispadima frontmena koji podsjeća na Moondoga u najboljim danima", no mi ćemo jednostavno odustati od pokušaja da definiramo ono što je nemoguće staviti u ladicu i samo vam poručujemo: Dođite na koncert, bit će sjajno i originalno kao i inače kad nam navrati stari, dobri T.I.G.!