Prvo istraživanje o umjetnoj inteligenciji u Hrvatskoj

Za umjetnu inteligenciju čulo je 96% građana, njih 80% smatra da donekle ili u potpunosti razumije što je to točno, dok 20% nije sigurno i ne razumije značenje pojma u praksi. Kada govorimo o primjerima korištenja umjetne inteligencije, korisnici su najviše svjesni njezine prisutnosti u pametnim telefonima (82%), na internetskim tražilicama (75%) te u računalima (73%). S druge strane, znatno manji broj ispitanika razumije ulogu umjetne inteligencije u servisima za prijevoz kao što su Uber i Bolt (34%) te dostavnim servisima poput Wolta i Glova (27%). Rezultati su to istraživanja o razumijevanju umjetne inteligencije kojeg je u studenom provela agencija SmartUp na nacionalno reprezentativnom online uzorku od 400 odraslih žena i muškaraca iz svih dijelova Hrvatske.

Kada govorimo o definiciji pojma, najviše ispitanika, njih 35%, smatra da je umjetna inteligencija sposobnost stroja da oponaša ljudske kognitivne aktivnosti, 15% ga povezuje s robotima, dok 13 % ispitanika umjetnu inteligenciju opisuje kao programiranu inteligenciju napravljenu od strane čovjeka.

Različiti stavovi o utjecaju umjetne inteligencije

Istraživanje je pokazalo i da Hrvati većinski na umjetnu inteligenciju gledaju kao na pozitivnu tehnologiju, uz dozu opreza. Pri tome, 67% sudionika ističe da im umjetna inteligencija olakšava svakodnevni život, 62% vjeruje da AI doprinosi boljoj kvaliteti života, dok 61% smatra da poboljšava zdravstvenu skrb.

Iako prevladavaju pozitivni stavovi, dio Hrvata je i dalje skeptičan. Da utjecaj umjetne inteligencije ovisi o tome tko ju primjenjuje, smatra 72% sudionika istraživanja, 44% je zabrinuto jer nema kontrolu nad umjetnom inteligencijom, a 38% jer im umjetna inteligencija postaje dio svakodnevice, dok 28% ispitanika smatra da AI predstavlja opasnost za čovječanstvo te da će radi sve veće primjene umjetne inteligencije ostati bez posla.

Veliki interes za edukacijom u području umjetne inteligencije

Većina anketiranih ispitanika slaže se u jednom - važnosti edukacije i informiranju u području umjetne inteligencije kako bi bolje razumjeli kako se koristi. 89% sudionika ističe da je važno znati kako AI funkcionira, a 79 % je zainteresirano za sudjelovanje u besplatnim online edukacijama. Među sudionicima istraživanja prevladava mišljenje da hrvatski proizvodni pogoni koriste umjetnu inteligenciju (74%), dok kao tvrtke koje koriste AI ističu Rimac automobile, Hrvatski telekom, A1, Končar i Ericsson Nikolu Teslu.

"Rezultati pokazuju da prevladava pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji, ali je prisutna određena nesigurnost što je posljedica nezanja. Drago mi je vidjeti da su naši građani sve svjesniji gdje se umjetna inteligencija primjenjuje te da prepoznaju ulogu hrvatskih kompanija u razvoju AI-ja. Posebno me raduje podatak da žele učiti i informirati se te smo upravo smo iz tog razloga prije mjesec dana predstavili besplatan tečaj, a interes građana nas je oduševio.", osvrnuo se na rezultate istraživanja Mislav Malenica, predsjednik udruge CroAI.

Građani koji žele saznati više o umjetnoj inteligenciji, sada imaju jedinstvenu priliku za to. Od prošlog mjeseca u Hrvatskoj je dostupan najbolji besplatni online tečaj umjetne inteligencije na svijetu - Elements of AI koji je do sada privukao više od 13.500 tisuća građana, a gotovo 500 Hrvata ga je već i završilo. Tečaj je namijenjen svima, neovisno o prethodnom obrazovanju i predznanju, a kroz šest poglavlja i 25 vježbi približava osnove umjetne inteligencije i njezine primjene u svakodnevnom životu.

Za završetak tečaja treba vam tek malo vremena i dobra volje, a više detalja, kao i informacije o prijavi, potražite na službenoj web stranici - www.elementsofai.com/hr.