Prvi Superval oduševio publiku

Prvi Superval, koncert školskih bendova, održan je u zagrebačkoj Tvornici kulture u petak 14. lipnja pred više od 800 posjetitelja! Svirka koja je prvotno zamišljena u Malom pogonu zbog ogromnog interesa je prebačena u veliku dvoranu i nadmašila sva očekivanja, kako posjetom, tako i fantastičnom energijom svih pet bendova.

Cilj Supervala - omogućiti školskim bendovima da nastupe kao pravi profesionalci u najvećoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj i osjete sirovu i iskrenu koncertnu emociju - u potpunosti je ostvaren, prije svega zbog dva faktora - bendova koji su nastupili i publike koja ih je došla podržati.

Zagrebački The Seven, MIOC Bend, River 42 i KGB te jaskanski The Smafp u više od 3 i pol sata koncerta prošli su izuzetno širok popis izvođača, od regionalnih favorita kao što su Goran Bare i Majke, Daleka Obala, Partibrejkers, EKV, Parni valjak do globalnih velikana kao što su Pink Floyd, Clash, Queen ili čak White Stripes svako malo izazivajući frenetičnu podršku publike.

Pritom se posebno treba istaći da je publika ispunila Veliki pogon već na prvom bendu i ostala do samo kraja kojeg su fantastičnom svirkom zatvorili KGB.

Izuzetno je bilo vidjeti i kako su i bendovi jedni drugim davali podršku, što je bio sjajan završetak dana u kojem su se, od samog dolaska na tonsku do kraja svirke svi ponašali vrhunski profesionalno, ali i krajnje emotivno što je i bila namjera Supervala.