Prva imena 20-tog EXITA

Glazbene superzvijezde, istinske legende i vodeći izvođači današnjice predvode prvih 20 imena objavljenih za veliku proslavu 20 godina EXIT festivala! David Guetta, Tyga, James Arthur, Fatboy Slim, Boris Brejcha, Sepultura, Artbat, Zhu, Meduza i mnogi drugi na Petrovaradinsku tvrđavu donose raznovrsne stilove elektronske, gitarske i hip-hop glazbe, dok njihovi planetarni hitovi zajedno broje više od 20 milijardi YouTube pregleda!

Listu prvih i udarnih izvođača Exita predvodi jedna od najtraženijih zvijezda današnjice, David Guetta. Popularni Francuz je najuspešniji glazbeni producent 21. stoljeća s više od 100 milijuna fanova na društvenim mrežama, preko 50 milijuna prodanih albuma i singlova, kao i dvije Grammy nagrade.

Njegov nastup na Exitu bit će prava svjetska ekskluziva, jer od iduće godine drastično smanjuje broj nastupa, i pojavit će se samo na nekolicini vodećih svjetskih festivala. Srećom Guetta ne namjerava propustiti veliku proslavu 20 godina Exita zbog dvodesetljetnog odnosa s novosadskim festivalom , ali i zbog činjenice da je upravo on izglasan za najtraženijeg izvođača u velikoj anketi EXIT fanova!

A gotovo pet od ovih 20 vrtoglavih milijardi YouTube pregleda donosi Tyga, jedan od vodećih repera današnjice, koji potpisuje hitove s facama kao što su Santana, Drake, Offset, DJ Snake i Snoop Dogg. Dvostruki lider Billboardove liste singlove i redovan artist na prvom mjestu američke hip hop liste, Tyga (Thank You God Always) iza sebe ima i sedam studijskih albuma, od kojih je ovogodišnji "Legendary" prebacio i platinastu nakladu, nevjerojatna 74 singla i čak 30 milijuna Spotify slušanja mjesečno!

Na EXIT dolazi još jedan streaming multimilijarder, jedan od najpopularnijih britanskih kantautora James Arthur, koji je svojim vanvremenskim hitovima "Impossible" i "Say You Won't Let Go" dva puta bio prvi na britanskoj top listi te na vrhu američke liste Billboard Hot 100! Talentirani Englez moćnog glasa, jedan je od svega 20 britanskih izvođača koji su prebacili dva milijuna prodanih primjeraka po jednom singlu, a njegova tri studijska albuma u proteklih sedam godina iznjedrili su niz planetarnih hitova.

Guetti će se na glavnoj pozornici pridružiti još jedan legendarni DJ i producent, ali i vanserijski zabavljač koji je jednako utkan u 20 godina dugu povijest Exita, Fatboy Slim! Nakon što je ove godine napravio veliku turneju po najvećim sportskim arenama Europe, iduće godine dolazi uz novi show s kojim je dokazao zašto i dalje čvrsto drži headlinerske pozicije najvećih festivala i važi za jednog od najznačajnijih DJ-a svih vremena.

Jedna od najpopularnijih EXIT zvijezda nove generacije i udarno ime elektronske scene Boris Brejcha, vraća se na tvrđavu s novom glazbom i u trenutku kad je veći nego ikad. Obožavani Nijemac, koji nastupa s karnevalskom "džoker" maskom, ali i bez nje, DJ je čiji setovi su isključivo sastavljeni od njegovih brojnih izdanja koje u posljednjih par godina izvodi na najvećim europskim pozornicama.

Premijerni nastup na Exitu imat će i ARTBAT, ukrajinski DJ tandem i fenomen o kojem svi pričaju zbog niza grandioznih izdanja koje gotovo rafalno izbacuju iz tjedna u tjedan. Arthur i Batish ne prestaju svet fascinirati izuzetnim setovima kao što je onaj za francuski Cercle, ali i za Exitov premijerni LIFE STREAM s proteklog Amsterdam Dance Eventa.

Ljubitelji melodične elektronske glazbe već u prvoj rundi dobivaju udarna imena među kojima je i Meduza, jedan od favorita za Grammy nagrade, čiji hit „Piece of Your Heart" broji preko 600 milijuna streamova, uz platinaste naklade i vrh američke, britanske i niza drugih svjetskih top lista! Na nebrojene zahtjeve publike na tvrđavu se vraća misteriozni DJ i producent ZHU, vlasnik gigantskih hitova "Faded", "In the Morning", „Working for it" i niza drugih singlova, ali i remiksa za zvijezde kao što su Lana Del Ray i Calvin Harris.

Dvadeset godina Exita ne bi moglo proći bez povratka njegovih prvih headlinera koji su bili dovoljno hrabri, ili jednostavno dovoljno ludi da među prvima dođu na novi festival u Srbiji o kojoj su mogli čuti sve suprotno od onog što su tamo doživjeli upoznavši pritom najbolju publiku svijeta licem u lice. Na tvrđavu se vraćaju bristolski alt-rokeri Kosheen, ali i Roni Size i LTJ Bukem, žive ikone bass glazbe sastavljene u "back2back" specijalno za EXIT festival! Prvi slavljenički EXIT val donosi i pregršt gitarskih titana, kao što je moćna brazilska Sepultura, kultna grupa koja iza sebe ima čak 14 albuma i rifove koji su obilježili povijest metala, ali i rocka u cjelini. Na tvrđavu dolazi i njujorška hardcore faca Billy Milano, sa svojim M.O.D. (Method of Destruction), ruski Moscow Death Brigade, metal rock gerila Crippled Black Phoenix te jedan od vodećih post-punk dark-wave bendova She Past Away i deathcore britanski sastav Bury Tomorrow. Jaku prvu postavu dopunit će i trenutno najtraženiji domaći bend, disco-rock'n'roll-electro duo Buč Kesidi, kultni alternativni rok sastav E-play i novosadski heroji Love Hunters.

Novogodišnji poklon: Uz EXIT 2.0 i dvaput na more!

U tijeku je velika novogodišnja akcija u kojoj se kupovinom ulaznice za jubilarni, dvadeseti rođendan EXIT festivala po promotivnoj cijeni od 450 kn, na poklon mogu dobiti i festivalske ulaznice za Sea Star u Umagu i Sea Dance na budvanskoj plaži Buljarica! Akcija traje do kraja godine i dovoljno je samo da se svi postojeći i budući kupci poslije prijave u periodu od 1. do 29. veljače na stranici exitfest.org gdje mogu i kupiti ulaznice. Turistički paketi za EXIT i druge festivale nalaze se na stranici exittrip.org.