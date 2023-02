Proslava Svjetskog dana espresso martinija

Od kada je nastao 1980-ih godina, klasični espresso martini postao je dio standardne ponude barova, i to u tolikoj mjeri da sada postoji Svjetski dan espresso martinija, koji se slavi 15. ožujka. Ovaj popularni koktel od kave mješavina je espressa, likera od kave i votke, a diljem svijeta dolazi s raznim dodacima, od slatke naranče do kokosa. Ove godine Booking.com odabrao je šest najboljih odredišta na kojima putnici mogu pijuckati ovaj ukusni koktel. Od barova uz plažu na Šri Lanci do Espresso martini festivala u Miamiju i Sydneyju, putnici mogu uživati u happy houru, uz koji će poželjeti popiti još koju čašu.

London Ujedinjeno Kraljevstvo

London je rodno mjesto ovog poznatog pića, pa ne iznenađuje da se ono poslužuje u raznim cool i neobičnim barovima. Ovdje možete pronaći mnoštvo varijanti ovoga pića, od podzemnog bara The Escapologist u četvrti Seven Dials, u kojem se poslužuje vrhunski espresso martini, do Bbara u četvrti Victorija, koji nudi slatku varijaciju s dodatkom svježe vanilije s Madagaskara. Zaputite se u kozmopolitsko područje Soho, gdje je britanski barmen prvi put napravio ovaj koktel 80-ih godina, kao piće po narudžbi poznatog ženskog modela - ona je željela alkoholno piće koje će je „probuditi". Putnici mogu istražiti i druge kulinarske užitke i pića u ponudi na obilasku Soho Twilight Food and Cocktail Tour. Ako planirate duži boravak, ne zaboravite posjetiti Londonski festival kave (od 20. do 23. travnja 2023.) u pivovari Old Truman i isprobajte ukusne mješavine kvalitetne kave iz cijelog svijeta i votke.

Gdje boraviti: Nedaleko od festivala nalazi se objekt Mirabilis Apartments - Bayham Place, koji je idealan za goste koji žele uživati u produženom boravku do 90 dana. Ovaj elegantni apartman nudi mnogo prostora i velike prozore kroz koje dopire obilje svjetlosti. Nalazi se na dobroj lokaciji u Camdenu, u sjevernom dijelu Londona, u blizini raznih pubova, restorana i barova, te manje od 30 minuta vožnje podzemnom željeznicom od Sohoa. Objekt ima oznaku "Održiva putovanja" Booking.com-a, zahvaljujući navikama u recikliranju i smanjenju plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu.

Sydney, Australija

Sydney je živahan grad prepun barova i restorana, dom jednog od ključnih sastojaka espresso martinija: popularnog likera od kave, koji ovom poznatom koktelu daje razbuđujući učinak. U ovom gradu je osnovan međunarodni godišnji Festival espresso martinija, posvećen proslavi ovog čuvenog koktela od kave. Prošle godine ovaj događaj održao se na lokaciji Park House u Mona Valeu, gdje su gosti dobili sladoled s okusom espresso martinija te ukusna jela, od pizza iz krušne peći do tacosa popraćenih koktelima, uz zvukove glazbe uživo. Putnici koji žele probati varijaciju ovog klasičnog koktela, mogu posjetiti krovni bar The Butler, smješten u sporednoj ulici u Potts Pointu, i uživati u dodatku poprženog kokosa ili espreso martinija sa začinjenom narančom i rumom umjesto votke. Nakon espresso martinija, počastite se obilaskom Sydney The Rocks Guided Walking Tour i istražite četvrt Rocks uz pogled na most Sydney Harbor Bridge i Operu, koje također preporučuju lokalni putnici.

Gdje boraviti: Prespavajte u središtu događanja, u objektu Spicers Potts Point. Ovaj hotel s viktorijanskom terasom elegantno je uređen s mramornim kaminima, drvenim podovima i pažljivo odabranim bojama. Sve sobe i suiteovi imaju terasu na kojoj gosti mogu uživati u koktelima u predvečerje, a hotel je smješten na idealnoj lokaciji u blizini brojnih modernih koktel barova. Objekt ima oznaku "Održiva putovanja" Booking.com-a, zahvaljujući tome što gostima nudi održiviji boravak te poslužuje lokalno proizvedenu hranu, a ne koristi plastične proizvode za jednokratnu uporabu.

Cartagena, Kolumbija

Cartagena je lučki grad smješten na sjeveru Kolumbije uz prekrasnu karipsku obalu. Jedan je od najvećih proizvođača kave na svijetu i savršeno odredište za kušanje ovog iznimno ukusnog koktela s kofeinom. Zaustavite se u Alquimicu, gdje koktel-majstori dodaju dašak kardamoma svom martiniju. Ovaj bar uređen je u tropskom stilu i prostire se na tri kata, a poznat je po očaravajućem art deco dizajnu i trendovskoj glazbi, te eksperimentalnim okusima u koktelima, poput martinija s marakujom, sirupom od hibiskusa i sokom od limete. Ovaj užurbani grad pun je povijesnog šarma i arheoloških blaga. Prošetajte kroz šareni dio grada s obrambenim zidinama izgrađenima u 18. stoljeću, koje su uvrštene na popis UNESCO-ove Svjetske baštine ili rezervirajte obilazak Four Hour Walking Tour, na kojem putnici mogu otkriti znamenitosti poput rimskog amfiteatra i utvrde Concepción.

Gdje boraviti: Nastavite povijesno putovanje u vrhunskom objektu Casa Pombo. Ovaj aparthotel nalazi se u povijesnom centru Cartagene, koji je, prema lokalnim putnicima, najbolji dio grada za boravak.* Apartmani se odlikuju prekrasnom arhitekturom, izloženim kamenim zidovima i izvornim gredama, a svi su lijepo uređeni elegantnim tamnim namještajem. Na raspolaganju je i krovni prostor s pogledom na grad i lijepo dvorište s bazenom, gdje se gosti mogu opustiti i odmoriti. Objekt je smješten u srcu grada, pa gosti ne moraju daleko putovati da popiju espresso martini.

Dickwella, Šri Lanka

Ovo malo selo na jugu Šri Lanke savršeno je za one koji traže mirno skrovište na plaži, uz zajamčeno sunce i odlične koktele. Na mekanom zlatnom pijesku plaže Pehebiya u surferskom gradu Hiriketiya nalazi se Smoke & Bitters, bar i restoran u kojem putnici mogu uživati u začinjenoj verziji espresso martinija, s dodacima poput kumina, bosiljka i soli s čilijem. Ovaj bar na plaži poznat je zahvaljujući predivnom pogledu na ocean te jednako nevjerojatnoj hrani i piću, od palačinki s dimljenom piletinom i biryanija od nangke, do pohane ribe mahi mahi u tijestu s pivom i hvaljene dimljene svinjske lopatice na kruhu roti. Održivost je ključni dio ovog bara, a u ponudi su alkoholna pića i lokalni sastojci od kojih se pripremaju posebne varijacije klasičnih koktela. Posjetitelji mogu rezervirati satove surfanja na drugim dijelovima otoka, uživati u slikovitom okruženju uz jutarnju jogu ili otići u Unawatunu na iskustvo Private Sri Lankan Cooking Experience i učiti kako se pripremaju tradicionalna šrilankanska jela.

Gdje boraviti: Singhe House nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od Smoke & Bittersa, te nudi autentičan šrilankanski smještaj okružen bogatim zelenilom. Gosti čak mogu vidjeti lokalnog pauna između flore i faune, kokosovih stabala i tropskog voća. Započnite dan ukusnim kontinentalnim ili azijskim doručkom uz prekrasan pogled na izlazak sunca, a zatim uživajte u raznim aktivnostima, od vožnje jet skija, ronjenja s maskom i disaljkom, te ronjenja s maskom, do posebnog tečaja miješanja espresso martinija u baru.

Québec City, Kanada

Ovaj grad smješten je uz rijeku St Lawrence u istočnoj Kanadi, te posjetiteljima nudi vrhunsku lokaciju na litici, popločane ulice i utvrde. Uživajte u impresivnoj povijesnoj kulturi Québeca i pijuckajte espresso martini u baru Artefact u prenoćištu Auberge Saint-Antoine. U baru se nalaze razni povijesni predmeti iskopani na obali rijeke na lokaciji Auberge-Sainta, a poznati su i njihovi žestoki kreativni kokteli. Zamolite barmene da vam posluže klasični koktel ili neku moderniju verziju. Putnici mogu saznati više o bogatom nasljeđu Québeca na obilasku Guided Tour, na kojem će prošetati uz poznate znamenitosti poput utvrda u Québecu i trga Place Royale. Najstariji francuski grad u Sjevernoj Americi idealan je za posjetitelje koji vole šetati i ima više od stotinu parkova i vrtova - plus fantastične festivale s vatrometom i pjesmom tijekom cijele godine.

Gdje boraviti: S obzirom na to da se bar nalazi na istoj lokaciji kao i prenoćište Auberge Saint-Antoine, putnici neće biti daleko kada žele poći na spavanje. Ovaj objekt nudi komadić povijesnog šarma u kombinaciji s luksuznom elegancijom. Osim bara, objekt ima dva restorana, kino, spa i fitness centar. Također ima oznaku "Održiva putovanja" Booking.com-a, zahvaljujući svojim ekološkim naporima, među kojima je i uzgoj vlastitog voća i povrća na obližnjoj farmi za pristup "od polja do stola" u restoranu, te nabavljanje poljoprivrednih i organskih proizvoda od lokalnih dobavljača kako bi se pružila podrška zajednici.

Miami, Sjedinjene Američke Države

Miami se nalazi na mjestu gdje se Atlantski ocean spaja s Karipskim morem. Nudi mješavinu kultura i iskustava, te je prepun noćnih klubova, barova, plaža, umjetnosti i kulture. U njemu se dobro iskazuje ljubav prema espresso martiniju zahvaljujući godišnjem festivalu koji se održava jedan tjedan u svibnju u brojnim barovima, u kojima se slavi ovaj koktel s kavom po sniženim cijenama. Istražite što Miami nudi osim ovog kofeinskog koktela, uz iskustvo Full-day Boat Cruise, Bus Tour and Skyviews Observation Wheel Experience. Putnici će krstariti zaljevom Biscayne pored otoka Hibiscus Island i Star Island, te posjetiti zanimljivost Skyviews Miami Observation Wheel s panoramskim pogledom na centar grada. Putnici u Miamiju mogu istovremeno uživati u uspješnoj globalnoj metropoli i sporom tempu života na sunčanom otoku, pa mogu odabrati i hoće li popiti koktel u užurbanom gradskom baru ili na plaži.

Gdje boraviti: Elegantni apartmani Nomada Destination Residences - Quadro savršeni su za one koji traže luksuzan smještaj s pogledom na grad. Objekt je smješten u četvrti Miami Design District, a nudi vanjski bazen i roštilj, idealne za okupljanja s prijateljima. U blizini su dostupni razni barovi, od popularnih mjesta poput Baccarat Boutique BBara, do opuštenijih lokacija kao što je Lagniappe House, gdje gosti mogu uživati u glazbi uživo dok pijuckaju svoj omiljeni koktel.

Za putnike koji žele uživati u koktelima i putovanjima, Booking.com ima ponude za prvi dio 2023. godine. Popusti kreću od 15% u objektima koji sudjeluju i koji imaju oznaku "Ponuda za početak 2023.", a vrijede za boravke s datumom prijave od 1. siječnja 2023. te datumom odjave najkasnije 31. ožujka 2023.

Također, Booking.com putnicima diljem svijeta nudi priliku za pristup novoj razini dodatnih pogodnosti uz uvođenje treće razine Genius programa vjernosti. Taj program vjernosti Booking.com-a osmišljen je kako bi uz njega svako putovanje donijelo bolje iskustvo, a potpuno je besplatan, lako dostupan i nudi trajno članstvo. Putnici samo trebaju kreirati korisnički račun kako bi ostvarili doživotan Genius status. Kad Genius članovi otključaju nove razine, ostvarit će pristup većim popustima i većem broju nagrada koje nikad ne istječu. Kako bi pronašli pogodnosti i popuste, putnici se samo trebaju prijaviti u svoj Booking.com korisnički račun i potražiti Genius oznaku.