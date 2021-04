Promocija filma Save Ralph za zabranu pokusa

Kada je prije osam godina u Europskoj uniji zabranjeno testiranje kozmetike na životinjama, kao i prodaja tako testirane kozmetike, svi smo se radovali da to znači kraj testiranja na životinjama radi ljepote. No, kako navodi udruga Prijatelji životinja, prestravljene životinje i dalje pate dok im kemikalije koje se koriste u kozmetici ulijevaju u grlo, kapaju u oči ili izlijevaju na kožu. Na to upozorava „Save Ralph", dojmljiv animirani film organizacije Humane Society International, s vrhunskom glumačkom postavom, a kao dio globalne kampanje za konačnu zabranu testiranja kozmetike na životinjama.

U četverominutnom filmu napravljenom u obliku satiričnog dokumentarca, kunić Ralph opisuje svoju svakodnevnu rutinu kao jedan od brojnih „pokusnih kunića" u laboratoriju, koje svake godine iskorištavaju i ubijaju tijekom testiranja kozmetičkih proizvoda i njihovih sastojaka. Stvoren u sklopu globalne kampanje #SaveRalph za potpunu zabranu testiranja na životinjama, animiranom kuniću glas je posudio novozelandski redatelj Taika Waititi, a ostala glumačka postava uključuje Rickyja Gervaisa, Zaca Efrona, Oliviju Munn i Triciu Hefler. Redatelj i producent Spencer Susser istaknuo je da je važno da se Ralph doima realnim jer predstavlja bezbroj stvarnih životinja koje pate svaki dan u pokusima.

„Na Ralphu je proveden tzv. Draize test, iznimno okrutan test razvijen prije više od 70 godina za procjenu kemijske iritacije očiju i kože, koji se provodi bez ublažavanja strašne boli koju životinje trpe. Danas se test još uvijek koristi u nekim zemljama, iako su neživotinjski testovi lako dostupni i omogućavaju veću sigurnost šampona, boja za kosu, dezodoransa i drugih proizvoda", naglašavaju Prijatelji životinja. Dodaju da se zbog ispitivanja kozmetike štakore prisiljava da progutaju velike količine ispitivane kemikalije kako bi se odredila doza koja uzrokuje smrti ili ih tjednima ili mjesecima prisilno hrane kako bi se tragalo za znakovima opće bolesti ili specifičnih opasnosti za zdravlje. Neki testovi koriste stotine, pa čak i tisuće životinja za testiranje jedne kemikalije, a na kraju testa životinje se ubijaju, obično gušenjem plinom ugljičnim dioksidom, lomljenjem vrata ili odrubljivanjem glave.

Okončavši zastarjelo oslanjanje na pokuse na životinjama, Uredba o kozmetičkim proizvodima potaknula je razvoj superiornih neživotinjskih metoda ispitivanja i postavila zlatni standard za slične inicijative diljem svijeta. Unatoč tome, kozmetički sastojci testiraju se na životinjama prema zakonodavstvu o industrijskim kemikalijama u EU-u, koje zahtijeva testiranja čak i sastojaka s dugom poviješću sigurne uporabe. Životinje u testiranjima oslijepe, ogluše, pune su rana i u konačnici umiru.

„Iako većina najvećih kozmetičkih brendova već godinama (ili čak desetljećima) ne testira na životinjama, a praksa je sada zabranjena u 40 država, zakonodavstvo koje se odnosi na sigurnost kemikalija zahtijeva nova ispitivanja na životinjama, čak i u Europskoj uniji gdje bi takva ispitivanja trebala biti zabranjena", ogorčeni su Prijatelji životinja.

Apeliraju na sve da kupuju samo vegansku kozmetiku koja nije testirana na životinjama kako bi se konačno u potpunosti prestalo s testiranjem na životinjama, kako proizvoda tako i njihovih sastojaka.

Kratki film „Save Ralph" i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.