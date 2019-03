Projekt Zelena jela za plavo more

U sklopu kampanje „Poštujmo naše more", čiji je cilj obrazovati i informirati građane Hrvatske i turiste o poštovanju našeg mora i života u njemu, a koju su prošle godine pokrenuli Prijatelji životinja u suradnji s europskom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals, nakladnička kuća Dvostruka duga objavila je vegansku kuharicu „Zelena jela za plavo more".

Ana Mihalić, autorica jela i fotografija, navodi da nas kuharica želi nadahnuti da mnoga jela jednostavno prilagodimo tako da ne uključuju ribe i ostale stanovnike voda, i tako budu prilagođena onima koji ih iz bilo kojeg razloga ne mogu ili ne žele jesti, a opet jednako primamljiva za sve.

Zašto baš kuharica s „ribljim" receptima, bez riba kao glavnog sastojka? Kada netko u Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga poželi vegetarijanski ili veganski obrok, najčešće će mu biti ponuđene ribe, iako već danas svakome treba biti jasno da svi vegetarijanci ne jedu životinje, pa ni ribe, mnogi ni jaja, a vegani ni ostale namirnice životinjskog podrijetla, odnosno mlijeko i med.

Hrvatski ugostitelji vrlo su malo ili nikako informirani o razlikama između mesne, vegetarijanske ili veganske prehrane. Također, nisu informirani i osviješteni da veganski obroci nisu namijenjeni isključivo veganima, već svima onima koji takve obroke žele, a mogu ih izabrati iz ponude.

Upravo iz tog razloga tiskano izdanje veganske kuharice „Zelena jela za plavo more" sadrži i dodatak „Korisni savjeti za kuhare" koji jednostavnim rječnikom objašnjava kako se svako jelo može prilagoditi za one koji žele konzumirati veganski obrok - bilo to da su to vegetarijanci, vegani, domaći ili strani turisti, ili pojedinci koji iz raznih razloga žele trajno ili povremeno izbjegavati životinjske proizvode.

Kuharica „Zelena jela za plavo more" pokazuje da odabirom gurmanskih veganskih specijaliteta možemo konkretno i učinkovito utjecati na spašavanje života u morima i bolju budućnost za sva živa bića. Ni Jadransko more nije pošteđeno devastacije zbog ribarstva; trenutačni život u njemu smanjen je za nevjerojatnih 50 posto te se i nadalje smanjuje, napominju u udruzi Prijatelji životinja.

Bernard Vjeran Franolić, koordinator kampanji u Prijateljima životinja, izjavio je: „Sigurni smo da će recepti kao što su: morska pašteta, tjestenina s tofuom i povrćem à la tuna, riblji paprikaš bez riba, gljive à la brodet, krumpir à la bakalar, mrkva kao dimljeni losos, tikvica u morskom plaštu, tofu i čips, morski štapići od artičoka, morski burgeri od jackfruita s grahom, sendvič od hladne slanutkove salate à la tuna, pesto, veganski suši i morska pogača à la Komiža svima pobuditi tek te svim ugostiteljima obogatiti ponudu, a time i potražnju."

Kuharica „Zelena jela za plavo more" već je poslana na više od 850 adresa hotela i restorana diljem Hrvatske, kao i ugostiteljskim školama, a ponuđena je i knjižnicama. Internetsko izdanje kuharice te korisni savjeti za kuhare i sve one koji kuhaju mogu se naći na www.prijatelji-zivotinja.hr.