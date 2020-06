Projekt Od5do95 u Galeriji Miroslav Kraljević

U utorak 16. lipnja 2020. u 20 sati u Galeriji Miroslav Kraljević (GMK) na adresi Šubićeva 29 otvara se izložba pod nazivom „Ali kud god pogledam uvijek vidim taj stakleni strop" kao dio projekta Od5do95 autorica Andree Kaštelan i Arijane Lekić Fridrih.

Projekt Od5do95 započet je 2016. godine kao online platforma intimne povijesti žena u Hrvatskoj. Djevojčice, djevojke i žene progovaraju kako je biti žena u Hrvatskoj te po čemu se njihov životni put razlikuje od onog njihovih majki, baka i prabaka pri čemu svaka od protagonistica simbolično predstavlja jednu godinu života - od 5 do 95 godina. Izložba u GMK je presjek projekta do sada. Video instalacijama, predmetima i tekstovima izložba je svojevrsno putovanje kroz ženski život s naglaskom na ženska iskustva i tradicionalistička očekivanja od žena koja su i dalje prisutna u Hrvatskoj. Neovisno o dobi jedna od zajedničkih točaka svih intervjuiranih žena je konflikt koji se javlja u ženama samima, ali prije svega njihov konflikt s ukorijenjenim društvenim normama.

Dan nakon otvorenja, 17. lipnja, pozivamo sve zainteresirane žene da pridonesu projektu svojim intervjuima. Zbog organizacije prostora molimo da se prethodno najavite e-mailom na: galerija.mk@gmail.com.

Izložba je otvorena do 4. srpnja, od utorka do petka od 14 do 20 h i subotom od 10 do 15h.

Na zatvaranju izložbe održat ćemo kratko predavanje o projektu.

Dodatne detalje o projektu možete pronaći na web stranici www.od5do95.com kao i na web stranici Galerije.